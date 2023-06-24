İsyancıların Moskova yürüyüşü sürerken, Putin'in kaçtığı iddialarına Kremlin'den yanıt gecikmedi - Son Dakika
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İsyancıların Moskova yürüyüşü sürerken, Putin'in kaçtığı iddialarına Kremlin'den yanıt gecikmedi

24.06.2023 15:46

Rusya'da Wagner Grubu'nun isyanı sonrası Rostov ve Voronej'de askeri hareketlilik devam ediyor. Putin'in ülkeyi terk ettiği iddiaları ortaya atılırken Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Kremlin'de olduğunu açıkladı. Medvedev ailesi ve yardımcıları Moskova bölgesinden tahliye edildi. Putin'in bulunduğu iddia edilen bir helikopterin Valday'a gittiği bilgisi var.

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner Grubunun girdiği Rostov ve Voronej'de askeri hareketlilik devam ediyor. Bazı noktalarda sıcak çatışmalar yaşanırken, Putin'in ülkeyi terk ettiğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Kremlin Sözücü Peskov ise "Putin Kremlin'de. Çalışıyor" ifadelerini kullandı.

MEDVEDEV'İN DE ŞEHİR DEĞİŞTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Putin'in sağ kolu olan eski Başbakan Medvedev'in de ailesi ve yardımcılarıyla birlikte Moskova'dan ayrıldığı öne sürüldü. Putin'in ise Wagner güçlerinin hedef olarak belirlediği başkent Moskova'dan başka bir kente ya da ülkeye geçmiş olabileceğine dair söylentiler ortaya atıldı. Kremlin bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

SABAH KAMERALAR KARŞISINA ÇIKIP MEYDAN OKUDU

Öte yandan gözlerin çevrildiği Rusya lideri Putin sabah saatlerinde isyana karşı sessizliğini bozdu. Kameralar karşısına geçen Putin, "Mücadelemizi sürdürüyoruz. Bin yıllık tarihimiz var ve şu an tarihimiz kuruluyor. Birlik içinde olmalıyız. Hiçbir şey önemli değil şu an. Düşmanlarımız bizim birliğimizi yok etmeye çalışıyor. Askerimiz bizim için şu an ayaktalar." dedi.

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"BU TÜR KALKIŞMALAR ÜLKEMİZİ SIRTIMIZDAN BIÇAKLAMAKTIR"

Konuşmasının devamında ifadelerini daha da sertleştiren Putin, şöyle devam etti: "Buradaki tüm askeri unsurlara bir talimatım var. Halkımızın güvenliği ve bağımsızlığı için mücadele edeceksiniz. Rusya'yı çok güçlü bir ülke haline getirdik. Birliğimizi bozacak her türlü eylemden vazgeçilmeli. Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır.

"BU HALKIMIZA BİR DARBEDİR

Biz bugün devletimizi her türlü savunmaya hazırız. Hainliktir. Şu an askerlerimizi desteklemek istiyoruz. Wagner güçlerinin arasında şu an hainler var. Silahlı ayaklanma ve herhangi bir iç ayaklanma Rusya'ya halkımıza bir darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır.

"BU HATADAN GERİ DÖNÜN"

Hem kanun önünde hem vatandaşların önünde cezalarını görecekler. Şu an bir Rusya vatandaşı olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Yeter ki halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını çekecek. Bu hatadan çekilin ve bu suçu yapmayın."

YORUMLAR (1)
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