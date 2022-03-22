Rusya'dan Japonya'ya "karşı yaptırım" adımı - Son Dakika
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Rusya'dan Japonya'ya "karşı yaptırım" adımı

22.03.2022 01:59
Rusya'dan Japonya'ya "karşı yaptırım" adımı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak uygulanan yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılmasının ardından Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerinin askıya alınacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak uygulanan yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılmasının ardından Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerinin askıya alınacağını açıkladı.

Ukrayna'ya yönelik işgali nedeniyle dünyanın tepkisini çeken Rusya, Japon hükümetinin Ukrayna işgaline tepki olarak uygulanan yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılmasının ardından Japonya'ya karşı sert bir adım attı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerinin askıya alınacağı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın Japonya'nın "Ukrayna durumuyla ilgili ilişkilerde tek taraflı ve dostça olmayan kısıtlamalarından kaynaklandığı" belirtilirken, "Bu şartlar altında her iki ülke için de önemli olan bir belgenin imzalanması konusunda görüşme yapılması mümkün değildir" denildi. Ayrıca Bakanlık, Japon sakinlerin Moskova'nın kontrolünde bulunan, fakat Tokyo'nun üzerinde hak iddia ettiği Hokkaido açıklarındaki adaları periyodik olarak ziyaret etmelerine izin veren vizesiz giriş programının askıya alınacağını ve Rusya'nın tartışmalı adalardaki ortak ekonomik faaliyetlerden de çekileceğini duyurdu. Buna ek olarak, Moskova-Tokyo arasındaki ikili ilişkilerin bozulmasından, Rusya karşıtı eylemleri nedeniyle Japonya'nın sorumlu tutulacağı ifade edildi.

Rusya'nın kararı Ukrayna krizinin ardından geldi

Rusya, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik işgal başlatmasının ardından Japonya hükümeti, yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılarak Rusya'yı hedef alırken, gelişmelerin ardından 2 ülke arasında süren müzakerelerin geleceği merak konusu olmuştu. - TOKYO

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Japonya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'dan Japonya'ya 'karşı yaptırım' adımı - Son Dakika


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