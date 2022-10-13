Rusya'dan Japonya'ya tatbikat tepkisi

Rusya, kendi sınırına yakın bölgelerde gerçekleştirilen ortak Japonya-ABD tatbikatı nedeniyle Tokyo'yu diplomatik yollardan protesto etti.

Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) geçtiğimiz pazartesi günü Hokkaido'da Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi'ni (HIMARS) kullanarak gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikata Rusya'dan tepki geldi. Uzak Japon adalarının savunmasını simüle eden tatbikata tepki gösteren Rusya, Japonya'yı diplomatik yollardan protesto etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilen askeri tatbikatları, ülkemizin Uzak Doğu sınır güvenliğine yönelik bir meydan okuma olarak değerlendiriyor ve bu tür eylemlere derhal son verilmesini talep ediyoruz" denildi. Açıklamanın devamında "Rusya'ya karşı herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda gerekli müdahalenin yapılacağı konusunda Japonya'yı uyardık." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Rusya'nın tepki gösterdiği tatbikatta, ABD'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği ve Kiev'in Rus komuta ve ikmal hatlarına saldırıda etkin şekilde kullandığı HIMARS roket sistemi olması dikkat çekti.

İlişkiler gerilmişti

Japonya Rusya'nın Ukrayna işgali karşısında Batı'nın yanında yer alarak Moskova'ya karşı bir dizi yaptırım uygulamış, iki ülke arasındaki ilişkiler gergin bir döneme girmişti. Son olarak Rusya'nın casusluk iddiasıyla bir Japon konsolosunu sınır dışı etmesi ve Tokyo'nun aynı şekilde karşılık vermesi diplomatik gerilimi daha da artırmıştı. - TOKYO