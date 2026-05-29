Rusya'dan Romanya'ya Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'dan Romanya'ya Yanıt

29.05.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Köstence Başkonsolosluğu'nun kapatılmasına sert tepki gösterdi ve misilleme yapacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğunun kapatılmasına karşılık verileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Romanya yönetiminin Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğunu kapatma kararına tepki gösterdi. Sözcü Zaharova, "Romanya'daki Başkonsolosluğumuzun kapatılmasına ve Başkonsolos Andrey Kosilin'in istenmeyen kişi ilan edilmesine hızlı bir şekilde karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Romanya'daki insansız hava aracı olayından haberdar" olduğunu belirtti. Peskov olaya ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak Putin'in Kazakistan'da olduğunu ve şu anda tamamen Rusya-Kazakistan ikili ilişkilerine ve Avrasya Ekonomik Birliği'ne odaklandığını söyledi.

Ne olmuştu

Romanya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Rusya'ya ait bir İHA'nın Galati şehrindeki bir apartmana isabet ettiğini, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ise Rusya'nın Köstence Başkonsolosu Andrey Kosilin'in istenmeyen kişi ilan edildiğini, başkonsolosluğunun da kapatılması kararının alındığını duyurmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, İhlas Haber Ajansı, Vladimir Putin, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Köstence, Politika, Romanya, Kremlin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'dan Romanya'ya Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in kardeşi hakim karşısına çıktı İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın... "Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
116 yıllık efsane geri dönüyor 116 yıllık efsane geri dönüyor

17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 17:12:58. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya'dan Romanya'ya Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.