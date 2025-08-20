Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı görüştü

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna krizinin ele alındığını, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da gerçekleştirdiği zirveye ilişkin değerlendirmesini Erdoğan ile paylaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da gerçekleştirdiği zirveye ilişkin değerlendirmelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştı. Putin ve Erdoğan ayrıca, Ukrayna ve çevresindeki son gelişmeleri de ele aldı. Putin, Türkiye'nin İstanbul'da Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında yapılan görüşmeleri kolaylaştırma çabalarını takdir ettiğini dile getirdi.

Görüşmede liderler ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesi başta olmak üzere ikili gündemdeki çeşitli güncel konuları ele aldı. Putin ve Erdoğan, kişisel temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı. - MOSKOVA