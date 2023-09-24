Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tahıl girişimi konusunda bize yalan söylediler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres'in Karadeniz tahıl girişimi hakkındaki açıklamalarına yanıt vererek, kendilerine yalan söylendiğini öne sürdü. Lavrov, Batı'nın tahıl ve gübre ihracatını kolaylaştırma sözlerinin yerine getirilmediğini belirtti.

BM GENEL SEKRETERİNİN SORUSUNU YANITLADI

Lavrov, BM 78. Genel Kurulu marjında düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya'nın "Karadeniz tahıl girişimine yeniden katılma isteği olup olmadığını" sorgulamasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

"YA BUNU SÖYLEMEYE ZORLANDI YA DA YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİ"

BM Genel Sekreteri Guterres'in sözlerine cevap veremeyeceğini belirten Lavrov, "Bize yalan söylendi. Genel Sekreter ya bunu söylemeye zorlandı ya da yanlış yönlendirildi." dedi. Lavrov, "Onlar (Batı) Rus gübre ve tahılının ihracatını kolaylaştırmak için yatırımların yumuşatılacağını doğrudan söylemişlerdi" diye konuştu.

"EKLENEN TEKLİFLERİ BİZ UYDURMADIK"

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Greenspan ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile çalışmalar yaptıklarını aktaran Lavrov, "BM Sekreterliği tarafından eklenen teklifleri biz uydurmadık. Hepsi bunun farkında." ifadesini kullandı. Lavrov, listede olan maddelerin hiçbirinin yerine getirilmediğini öne sürdü.

"MÜZAKERELER İÇİN TEK TEMEL OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

Guterres'in "Karadeniz tahıl girişimini" yeniden canlandırma planı ve Ukrayna barış planının "gerçekçi olmadığını" ifade eden Lavrov, "Bu planları hayata geçirmek mümkün değil ve herkes bunu anlıyor ancak aynı zamanda bunun müzakereler için tek temel olduğunu söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz tahıl girişimi anlaşmasını imzalamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi" ifadelerini kullanmıştı.