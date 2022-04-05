Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov savaşın uzun sürmesinin nedenini dış güçlere bağladı - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov savaşın uzun sürmesinin nedenini dış güçlere bağladı

05.04.2022 13:22

Ukrayna hakkında Arap Birliği temsilcileriyle yaptığı görüşmeden sonra basın toplantısında açıklama yapan Lavrov, "Operasyonun gidişini etkileyen, görüşmeler değil, bu müzakereleri engellemeye ve sahada çatışmaları olabildiğince uzun süre devam ettirmeye çalışan dış oyunculardır" dedi. Diğer taraftan Lavrov'un yapılan işgale ısrarla "özel operasyon" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Arap Birliği temsilcileriyle Ukrayna konusunda yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu. Lavrov burada, "Operasyonun gidişini etkileyen, görüşmeler değil, bu müzakereleri engellemeye ve sahada çatışmaları olabildiğince uzun süre devam ettirmeye çalışan dış oyunculardır" şeklinde konuştu.

KOMŞULARIMIZA BU TÜR TAVSİYELERİ KİMİN VERDİĞİNİ BİLİYORUZ

Konuşmasının devamında Ukrayna'nın Batılı devletlerden talimat aldığını öne süren Lavrov konu hakkında "Ukraynalı komşularımıza bu tür 'tavsiyeleri' kimin verdiğini biliyoruz. Bu, Ukrayna halkının çıkarları, Ukrayna'nın güvenliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın bölgesinin güvenliği ve bizim Avrupa bölgemizle ilgisi bulunmayan gereksiz amaçlarla yapılıyor" diye konuştu. Lavrov, "Umarım bu görüşmelerde Kiev heyetini yönetenler, kendi ulusal çıkarları, halklarının çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başlar ve bazen sadece krizin nasıl büyümeye devam edeceğini görmek isteyen uzaktaki 'danışmanları' dinlemez" ifadelerini kullandı.

LAVROV İŞGALE ISRARLA "ÖZEL OPERASYON" DEMEYE DEVAM EDİYOR

Lavrov konuşmasının devamında Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyona dair "sahtekarlıkları" çürüteceğini de sözlerine ekledi. Bakan ayrıca, Arap Birliği'ndeki meslektaşlarını operasyonun gelişimine dair işbirliği yapmaya ve bilgilendirmeye devam etmeye hazır olduğunu da kaydetti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Arap Birliği, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov savaşın uzun sürmesinin nedenini dış güçlere bağladı - Son Dakika


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