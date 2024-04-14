Rusya'dan İran'ın İsrail saldırısına ilk tepki - Son Dakika
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Politika

Rusya'dan İran'ın İsrail saldırısına ilk tepki

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının ardından taraflara itidal çağrısında bulundu.

14.04.2024 13:39  Güncelleme: 14:16
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail topraklarına gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının ardından yayımladığı açıklamada, çatışmanın taraflarına itidal çağrısında bulundu.

"İRAN'IN KONSOLOSLUĞUNA YAPILAN SALDIRIYA YETERİNCE TEPKİ GÖSTERİLMEDİ"

İran'ın bu gece İsrail topraklarına gerçekleştirdiği misilleme saldırılara ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Şam'daki İran büyükelçilik binasına düzenlediği saldırının Rusya tarafından kınandığı hatırlatılırken, "BM Güvenlik Konseyi, İran konsolosluk misyonuna yapılan saldırıya yeterince tepki göstermedi" denildi.

"SORUNLAR DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ"

Saldırı sonrası bölgede başka bir çatışmanın tırmanması konusunda büyük endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya, başta İsrail- Filistin sorunu olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan ve çoğu zaman sorumsuz provokatif eylemlerle körüklenen sayısız krizin çözümsüzlüğünün bölgedeki gerilimin artmasına yol açacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştur. İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya davet ediyor ve bölge ülkelerinin mevcut sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözeceklerine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, yapıcı düşünen uluslararası aktörlerin diplomatik yollara katkıda bulunmasının önemli olduğuna dikkat çekildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleri İsrail, İran, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki vatandaşlarını da uyararak "Bu ülkelerde bulunan Rus vatandaşlarını Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi ve Rus yabancı misyonlarının resmi sitelerindeki duyuru ve talimatlara uymaya çağırıyoruz" denildi.

Rusya\'dan İran\'ın İsrail saldırısına ilk tepki
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya'dan İran'ın İsrail saldırısına ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • nuri yildiz: 9 saat havada hareket ederek israili vuracak dronlara saldırı denmez..Tezgah ve Oyun büyük .Danışıklı dövüş 61 1 Yanıtla
  • Uğur Can: Rusya'da bunu diyip hâlâ Ukrayna savaşı devam etmesi ilginç ama Rusya sivil hedef almıyor en azından 45 4 Yanıtla
  • ferhat eser: amerika buna sesli güldü :)) 34 6 Yanıtla
  • İsmail Eker: Alcaklar danisikli dogus yapiyorlar bunlarin hedefi muslumanlar ve basarilida oluyorlar bazi beyinsiz muslumanlarida israil amarika iran kulaniyor ve bedelinide kadinlar cocuklara odetiyorlar Allahin gazabi uzerinize olsun 10 1 Yanıtla
  • yaşar koldemir: İran mi misilleme yapacak, güldürmeyin insanı.. İsrail ve Amerika yillardir İran'a yapmadigini bırakmadı. Peki mollalar ne yaptı..boş boş konuşup intikam yemini ettiler..Şah doneminde olsa İsrail İran'ın yanında. gecemezdi.. 3 0 Yanıtla
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