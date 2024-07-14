Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'a yapılan suikast girişimi sonrası ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı fonları eleştirdi

Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin ardından yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı fonlara değinerek, "Belki de bu parayı Amerikan polisini ve ABD'de kanun ile düzeni sağlaması gereken diğer hizmetleri finanse etmek için kullanmak daha iyi olurdu" dedi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin yankıları sürüyor. Dünyanın dört bir yanında liderler saldırıyı kınayan açıklamalar yayımlarken, Rusya savaşta olduğu Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD'ye iğneleyici bir gönderme yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, yaşanan silahlı saldırının ardından ABD'nin "nefreti kışkırtma" politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımlara değinen Zaharova, bu fonların saldırıları körüklemek için kullanıldığını iddia etti. Zaharova, "Belki de bu parayı Amerikan polisini ve ABD'de de kanun ile düzeni sağlaması gereken diğer hizmetleri finanse etmek için kullanmak daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

" Fransa, ABD halkının şokunu ve öfkesini paylaşmaktadır"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim suikast girişiminin kurbanı olan Başkan Donald Trump ile birlikte. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bir seyirci öldü, çok sayıda yaralı var. Bu demokrasilerimiz için bir trajedidir. Fransa, ABD halkının şokunu ve öfkesini paylaşmaktadır" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise mesajında Trump'a hızlı iyileşmesi için iyi dileklerini gönderdiğini belirtti. Meloni, ABD'deki seçim sürecinin önümüzdeki birkaç ayında diyalog ve sorumluluğun nefret ve şiddete üstün geleceğini umduğunu sözlerine ekledi.

"ABD'nin bu zorluğun üstesinden geleceğinden eminim"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Trump'a düzenlenen saldırının kınanması gereken korkunç bir suç olduğunu vurgulayarak, "Demokrasinin karşı karşıya olduğu ciddi küresel zorlukları göstermektedir. Şiddet her ne şekilde olursa olsun, hiçbir yerde asla üstün gelmemelidir. ABD'nin bu zorluğun üstesinden geleceğinden eminim. Sayın Trump'a acil şifalar ve saldırıdan etkilenen herkese güç diliyorum. Her kötü niyet başarısız olsun. ve güvenliği yeniden tesis edebilecek herkes bunu gerçekten yapsın" ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından derin bir şok yaşadığını aktaran Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Donald Trump'a acil şifalar diliyor ve masum kurbanın ailesine taziyelerimi sunuyorum. Siyasi şiddetin demokrasilerde yeri yoktur" açıklamasını yaptı.

ABD'nin 43. Devlet Başkanı George Bush ise yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın hayatına kasteden korkakça saldırının ardından güvende olduğu için minnettarız. Gizli Servis'in çalışanlarını da hızlı müdahalelerinden ötürü takdir ediyoruz" dedi.

Trump, sağ kulağından vurulduğunu açıklamıştı

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump'a Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitinginde suikast girişimi düzenlenmişti. Saldırganın ve mitinge katılan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı olayın ardından Trump, "sağ kulağının üst kısmını delen bir kurşunla vurulduğunu" belirtmiş, "Bir vızıltı sesi duyduğumda, silah seslerini ve kurşunun derimi parçaladığını hemen hissettiğimde bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da siyasi şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Herkes, bunu kınamalıdır. Amerika'da bu tür şiddet eylemlerine yer yok. Bu ülkeyi birleştirmek zorunda olmamızın nedenlerinden biri de bu. Bunun olmasına izin veremeyiz. Biz böyle olamayız. Buna göz yumamayız" demişti. - MOSKOVA