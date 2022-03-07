Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok

07.03.2022 14:31
Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok

Rus hükümeti, ABD, Büyük Britanya, Kanada gibi ülkelerin dost olmayan ülkeler arasına girdiğini ifade etti.

Rus hükümeti, dost olmayan yabancı ülkeler listesine onay verdi. Dost olmayan bu ülkelere borçlar Rus Rublesi ile ödenecek.

ABD, KANADA, İSVİÇRE GİBİ ÜLKELER YER ALIYOR

Hükümetin onay verdiği dost olmayan ülkeler listesinde, Avustralya, Arnavutluk, Cebelitarık, Miknonezya, Büyük Britanya, AB ülkeleri, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya, Monako, San Marino, Liechtenstein ve ABD yer alıyor.

Rusya, kararnameyle birlikte temerrütleri önlemeyi amaçlıyor. Kararname kapsamında, Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble ile ödeme yapmasına izin verilecek.

YORUMLAR
500
Göz dolduran fedakarlık! Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyorlar! Göz dolduran fedakarlık! Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyorlar! ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız

Ukrayna, Kanada, Rusya, ABD, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok - Son Dakika


Son Dakika
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyorlar!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
13:52 Mart, kazma kürek yaktıracak! Bir uyarı da AKOM'dan geldi: 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:36:58. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement