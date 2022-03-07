Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok - Son Dakika

Rus hükümeti, dost olmayan yabancı ülkeler listesine onay verdi. Dost olmayan bu ülkelere borçlar Rus Rublesi ile ödenecek.

ABD, KANADA, İSVİÇRE GİBİ ÜLKELER YER ALIYOR

Hükümetin onay verdiği dost olmayan ülkeler listesinde, Avustralya, Arnavutluk, Cebelitarık, Miknonezya, Büyük Britanya, AB ülkeleri, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya, Monako, San Marino, Liechtenstein ve ABD yer alıyor.

Rusya, kararnameyle birlikte temerrütleri önlemeyi amaçlıyor. Kararname kapsamında, Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble ile ödeme yapmasına izin verilecek.