Rusya, İsmail Haniye'nin suikastini kınadı

Politika

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayettir ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu korumasıyla birlikte öldürülmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Dünyanın dört bir yanından art arda açıklamalar gelmeye devam ederken, Rusya da suikaste sessiz kalmadı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov Haniye'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayettir ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" dedi. Bogdanov, suikastin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes görüşmeleri üzerinde de olumsuz etkisi olacağını söyledi. - MOSKOVA