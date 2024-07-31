Rusya, İsmail Haniye'nin suikastini kınadı - Son Dakika
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Politika

Rusya, İsmail Haniye'nin suikastini kınadı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesini kabul edilemez bir siyasi cinayet olarak nitelendirdi ve gerilimin artmasına yol açacağını belirtti. Bogdanov ayrıca suikastin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes görüşmelerini olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

31.07.2024 09:40
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayettir ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu korumasıyla birlikte öldürülmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Dünyanın dört bir yanından art arda açıklamalar gelmeye devam ederken, Rusya da suikaste sessiz kalmadı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov Haniye'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayettir ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" dedi. Bogdanov, suikastin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes görüşmeleri üzerinde de olumsuz etkisi olacağını söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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