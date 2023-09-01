Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakan Fidan ile görüştü: Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakan Fidan ile görüştü: Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak

Son Güncelleme: 01.09.2023 19:37

Rusya'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinde tahıl anlaşması konusu ele alındı. Bakan Şoygu, "Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede, tahıl anlaşmasına ilişkin olarak, "Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başkent Moskova'da bir araya geldi. Türk ve Rus heyetlerinin de yer aldığı görüşmede tahıl anlaşması konusu ele alındı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakan Fidan ile görüştü: Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak

"BU ANLAŞMA, RUSYA'NIN KABAHATİ NEDENİYLE ASKIYA ALINMADI"

Bakan Şoygu, "Son aylarda yoğun çaba gösterdiğimiz anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle hayata geçirildi. Bu anlaşma, Rusya'nın kabahati nedeniyle askıya alınmadı. Eğer Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, anlaşmanın uzatılacaktır. Fakat bunu yapmanın yeni koridorlar ve yeni kara güzergahları oluşturmaktan daha zor olduğu görülüyor." dedi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakan Fidan ile görüştü: Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Rusya ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık konusuna değinen Şoygu, " Suriye'deki çalışmayla ilgili meseleler ve sizinle birlikte başlattığımız, bizim de yer aldığımız ve daha sonra İranlı meslektaşlarımızın da dahil olduğu Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşme projesidir. Bu, Türkiye ve Suriye'nin ve ayrıca Rusya tarihinin savunma bakanlarının istihbarat başkanlarının çok pratik, çok dünyevi ve beşeri sorunları çözmek için bir araya geldiği görüşmedir." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakan Fidan ile görüştü: Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak

"KRİTİK KONULARDA BAŞARIYLA ÇALIŞIYORUZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, "Sizinle uzun yıllardır en kritik konularda başarıyla çalışıyoruz ve her zaman siyasi olgunluk sergiledik. Bu bize Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne derece derin ve stratejik açıdan uyumlu olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakan Fidan ile görüştü: Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakan Fidan ile görüştü: Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak - Son Dakika
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