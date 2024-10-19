Rusya-Ukrayna 58. Esir Takası - Son Dakika
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Politika

Rusya-Ukrayna 58. Esir Takası

Rusya-Ukrayna 58. Esir Takası

Rusya ile Ukrayna arasında 58. esir takasında karşılıklı 95 asker serbest bırakıldı.

19.10.2024 09:45
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Rusya ile Ukrayna arasında yapılan 58. esir takasında karşılıklı 95 asker serbest bırakıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) arabuluculuğunda Ukrayna ile esir takası yapıldığı duyuruldu. Açıklamada, "18 Ekim'de müzakere süreci sonucu 95 Rus askeri Ukrayna'nın kontrolündeki topraklardan geri gönderildi. Karşılığında 95 savaş esiri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi" ifadeleri kullanıldı. Takas edilen Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu, askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra aileleriyle iletişim kurma imkanı sağlandığı belirtilerek, "Serbest bırakılan tüm askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya getirilecek" denildi.

"Tüm savaşçılarımızı geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "95 Ukraynalı tekrar evlerine döndü. Bunlar Mariupol ve Azovstal'ı, Donetsk, Luhansk, Harkov, Kiev, Çernihiv ve Herson bölgelerini savunan savaşçılarımız. Ukrayna her seferinde halkını Rus esaretinden kurtardığında, Rus esaretindeki herkesin özgürlüğüne kavuşacağı güne biraz daha yaklaşıyoruz. Rusya'nın elindeki tüm savaşçılarımızı geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

58. esir takası

Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, savaşın başlangıcından bu yana 58. esir takasının gerçekleştirildiğini, Rus esaretinden kurtarılanların sayısının 3 bin 767'ye ulaştığını açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise BAE'nin esir takasında 9. kez arabuluculuk yaptığı aktarıldı. Takas, "BAE ile her iki ülke arasındaki iş birlikçi ve dostça ilişkilerin bir yansıması" olarak nitelendirildi.

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasında son takas, her iki taraftan 103 kişinin serbest bırakıldığı Eylül ayı ortasında gerçekleşmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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