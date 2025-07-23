Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri Üçüncü Turda Başladı - Son Dakika
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Politika

Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri Üçüncü Turda Başladı

Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri Üçüncü Turda Başladı
23.07.2025 21:39
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna üçüncü tur barış görüşmelerinin açılışında, Türkiye'nin ev sahipliğinde tarafların barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkes hedeflediklerini söyledi. Görüşmelerin amacı, kanlı savaşı sonlandırmak ve müzakerelerde güven ortamı sağlamaktır. Fidan, diplomasi ve diyaloğun çatışmalardan daha etkili olduğunu vurgulayarak, sürecin ilerlemesi için Türkiye'nin her zaman hazır olduğunu belirtti.

Tuğçe SEZER ODABAŞI/ -Rusya- Ukrayna üçüncü tur barış görüşmeleri açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Nihai hedef elbette ki barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir. Ev sahibi olarak rolümüz iki tarafın da kendisini güven içinde hissedeceği bir müzakere ortamı sağlamaktır. Kolaylaştırıcı olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Rusya-Ukrayna üçüncü tur barış görüşmeleri, Çırağan Sarayı'nda başladı. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı. Bakan Fidan, yaptığı açılış konuşmasında, "Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen doğrudan görüşmelerin üçüncü turu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Amacımız, bedeli bir hayli yüksek bu kanlı savaşı bir an önce sonlandırmaktır. Bu görüşmelerin gerçekleşmesi için irade ortaya koyan Sayın Putin ve Sayın Zelenski'ye, savaşın sonlandırılmasına yönelik süreci destekleyen Sayın Trump'a ve görüşmelere doğrudan veya dolaylı destek veren diğer tüm liderlere şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalarla dolu bölgemizde barış meşalesini yıllardır taşıyan bir liderdir. Türkiye, kendisinin liderliğinde Rusya-Ukrayna barışının hayata geçmesi için ilk günden itibaren yoğun çaba göstermektedir. İlk 2 tur görüşmelerde önemli sonuçlar elde ettik. Bugüne kadar gerçekleştirilen esir değişimlerinin insani sonuçları bakımından uluslararası toplumca takdir edildiğini memnuniyetle görmekteyiz. İkinci tur görüşmelerde tarafların ateşkes ve barışa dair perspektiflerini memorandumlarını teati etmelerini de önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Aradan geçen sürede müzakere heyetleri teknik düzeyde temasları sürdürdüler" dedi.

'ROLÜMÜZ; İKİ TARAFIN KENDİSİNİ GÜVEN İÇİNDE HİSSEDECEĞİ MÜZAKERE ORTAMINI SAĞLAMAK'

Fidan, "Bu üçüncü müzakere turunda temennimiz tarafların teati ettikleri muhtıralar üzerinde öze dönük ve sonuç odaklı istişareler gerçekleştirmeleridir. Nihai hedef elbette ki barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir. Ev sahibi olarak rolümüz iki tarafın da kendisini güven içinde hissedeceği bir müzakere ortamı sağlamaktır. Kolaylaştırıcı olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Diplomasi, bir süreçtir ancak bu süreç her yeni adımda somut kazanımları arttırarak olumlu ilerleme kaydedildiği takdirde anlam kazanır. Türkiye tarafların sağlayacakları mutabakata bağlı olarak, sürecin ilerlemesi için üzerine düşen görevi yerine getirmeye her zaman hazırdır. Ateşkes yönünde bir anlayış oluştuğu takdirde izleme mekanizması bağlamında da gerekli altyapımız mevcuttur. Esir değişimlerini daha yapısal bir metodoloji temelinde yürütme konusunda da katkı verebiliriz" dedi.

'DİPLOMASİ VE DİYALOĞUN; ÇATIŞMA VE SİLAHLARDAN DAHA ETKİLİ OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA GÖSTERME FIRSATIMIZ OLUYOR'

Fidan konuşmasını, "İstanbul görüşmeleri vesilesiyle, diplomasi ve diyaloğun; barışın temininde, çatışma ve silahlardan daha etkili olduğunu tüm dünyaya gösterme fırsatımız oluyor. Değerli heyet başkanlarına ve heyet üyelerine tekrar teşekkür ediyor, bugün gerçekleştireceğiniz görüşmelerin Ukrayna ve Rusya halkları için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Değerli basın mensuplarına da gösterdikleri ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri Üçüncü Turda Başladı - Son Dakika

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