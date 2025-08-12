Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında cuma günü planlanan görüşmeyi sabote etmek amacıyla kendi topraklarında çok sayıda sivilin bulunduğu bir bölgeye füze saldırısı düzenleyeceğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında cuma günü Alaska'da yapılması planlanan görüşme öncesi Ukrayna'nın görüşmeyi sabote etme hazırlığı içinde olduğunu iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli kanallardan edinilen bilgilere göre, Kiev rejimi, 15 Ağustos 2025'te planlanan Rusya-ABD görüşmelerini sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığı içinde" denildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU), 11 Ağustos'ta cephe hattındaki bir kentin sakinleri hakkında haber dizisi hazırlamak bahanesiyle bir grup yabancı medya mensubunu Harkov bölgesindeki Çuguyev kentine getirdiği ifade edilen açıklamada, "Zirve öncesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle kalabalık bir yerleşim bölgesine veya çok sayıda sivilin bulunduğu bir hastaneye provokatif bir saldırı düzenlemesi bekleniyor. Bu saldırının ardından, Batılı gazetecilerin hemen görüntü alarak Rusya'yı sorumlu göstermeye çalışacağı iddia ediliyor" denildi.

İddia edilen saldırının sorumluluğunun Rusya'ya yükleneceği öne sürülen açıklamada, "Böylece, Rusya-ABD arasındaki Ukrayna krizine diplomatik çözüm çabalarına zarar verilerek olumsuz bir medya algısı oluşturulması hedefleniyor. Benzer provokasyonların Kiev rejiminin kontrolündeki diğer yerleşim birimlerinde de gerçekleştirilebileceği belirtiliyor" denildi. - MOSKOVA