Saadet Partisi asgari ücrete %61 zam önerdi

Politika

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Alım gücünün korunması için asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz. Bunun altında hiçbir rakam gerçekçi, sağlıklı ve samimi bir rakam değildir" dedi.

Saadet Partisi- Gelecek Partisi ortak grup toplantısı TBMM'de yapıldı. İlk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan konuştu. Arıkan, "Özellikle bugünlerde kamuoyu, enflasyonla da çok ilgili olan asgari ücreti tartışmakta. Niye tartışılmasın ki? Bugün Türkiye'de 7 milyonu aşkın insanımız asgari ücretle çalışıyor. Dolayısıyla asgari ücret meselesi Türkiye'nin tamamını ilgilendiren kritik bir konudur. Asgari ücret konusunda iktidarın hiç güven vermeyen açıklamaları karşısında, asgari ücretliler heyecan ile açıklanacak rakamı bekliyor. Öncelikle şu ayrımı belirtmek istiyorum. Zenginin hissettiği enflasyon ile yoksulun maruz kaldığı enflasyon aynı değildir. TÜİK rakamları üzerine çalıştığımızda, düşük gelir grubunun maruz kaldığı enflasyonun yüzde 61 olduğunu tespit ediyoruz. Dolayısıyla, başlangıçta, alım gücünün korunması için asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz. Bunun altında hiçbir rakam gerçekçi, sağlıklı ve samimi bir rakam değildir. Ayrıca hiçbir ücretten kesinti yapılmamalı, brüt ücret ile net ücret arasında bir farklılık olmamalıdır. Ücret gelirlerinin tamamından vergi, SGK primi ve işveren işsizlik sigorta primleri gibi kesintiler kaldırılmalıdır. Bu teklifimiz hem gerçekçi ve hem uygulanabilir bir ücret politikasıdır. Bu teklifle hem alım gücü erimeyecek hem de enflasyon tetiklenmeyecektir" dedi.

'TABULARI KIRAMAYAN SİYASETÇİYE, SİYASETÇİ DENİLMEZ'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise 'Türkiye ile Kürdistan arasında mükemmel bir ilişki kurulacaktır' sözleri nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirilerine değindi. Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, 'Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı konuşma bizi son derece rahatsız etmiştir. Bu iddia ve ifadelerinin hiçbir ahlaki ve nesnel karşılığı olmadığı gibi, baştan ayağa sakat ve sorunludur' dediğini hatırlatan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Kürdistan ifadesini Türkiye için kullanmadım ben Irak için kullandım. Irak anayasası, 'Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi' diyor. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı gösteriyorsanız Irak anayasası ne derse onu diyeceksiniz. Sayın Bahçeli dün bana dönük bir eleştiride bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum. Biz siyasiyiz. Birbirimizi eleştireceğiz. Birbirimizin eksikleri varsa söyleyeceğiz. Ama karşılıklı olarak dinlemeyi de bileceğiz. O bakımdan Sayın Bahçeli'nin son dönemde dile getirdiği hususları hep dikkatlice dinledim. Yine dünkü konuşmasını tam bir metin analizine dönüştürdüm. Niye Sayın Bahçeli'nin söyledikleri bugünlerde önemli? Çünkü Duhok'ta bile herkes 'Bahçeli ne diyor? Siz onu tanırsınız. Ne düşünüyor?' diye soruyor. Bir kere Sayın Bahçeli'ye şunu tavsiye ederim; benim Duhok Konferansı'nda yaptığım konuşmanın İngilizcesini kendisine eksik takdim etmiş olabilirler. İngilizce aslını ve Türkçe tercümesini ben kendisine takdim edeceğim mektupla birlikte. Bakarsa görecek ki dün kendisinin çizdiği resimle benim Duhok'ta çizdiğim resim hemen hemen aynı. Bahçeli, 'Davutoğlu'nun yaptığı konuşma bizi son derece rahatsız etmiştir' dedi. Doğru ben herkesi rahat ettirmek durumunda değilim. Hatta bazen rahatsız etmek gerekir ki uyandıralım. Yoksa herkesin hoşlanacağı şeyi söylersem kıymeti kalmaz. Zihinleri rahatsız etmeyen adama bilim adamı denmez. Tabuları kıramayan siyasetçiye, siyasetçi denilmez. Tabii rahatsız edecek. Rahatsız olacağız ki ayağa kalkalım. Rehavete kapılmayalım."