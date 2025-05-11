Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Çözümünün adresi Ankara'dır, makam belli, Gazi Meclis'tir" - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Çözümünün adresi Ankara'dır, makam belli, Gazi Meclis'tir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Çözümünün adresi Ankara\'dır, makam belli, Gazi Meclis\'tir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan "terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili, "Çözümünün adresi Ankara'dır.

11.05.2025 14:50
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan "terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili, "Çözümünün adresi Ankara'dır. Makam belli, Gazi Meclis'tir" dedi.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, 8. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, siyasi partilerden temsilciler ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Arıkan, "Malumunuz ülkemizde, bölgemizde, dünyamızda çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Son günlerde ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kimisi fırsat diyor, kimisi tarihin dönüm noktası diye isimlendiriyor. Kaç yıldır müjdeli haberleri bekleyip duruyoruz. Kaç aydır acaba müjdeli bir haber olacak mı diye takipteyiz. En son medyadan haberler alıyoruz. Acaba bugün müjdeli bir haber gelir mi? Açıkçası Cumhurbaşkanımız dahil hepimiz bekliyoruz. Bir bakıyorsunuz kritik bir açıklama İtalya'dan geliyor. Bir bakıyorsunuz yeni bir gelişmeyi sosyal medya paylaşımlarından öğreniyoruz. En başından beri şunu ifade ediyorum; bu ülkenin, bu coğrafyanın en önemli meseleleri gizli toplantılarda, yurt dışındaki masalarda, kapalı kapılar ardında yürütülmemelidir, yürütülemez. Çünkü değerli kardeşlerim biz bu filmi daha önce defalarca izledik. Sadece Oslo'da, sadece Kandil'de, sadece İmralı'da yürütülen süreçlerde nasıl bir hayat kırıklığına uğradığımızı, nasıl bir hayat kırıklığına dönüştüğünü acı tecrübelerle hatırlıyoruz. PKK'nın açıklamasını büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Elbette barışın yanındayız. Terörün temizlenmesini en çok izleyen teşkilat, en çok isteyen hareket bizim hareketimiz. Ama bugüne kadar yapılan açıklamaların hiç de yabancısı değiliz. Bunlar benzer açıklamalar; 1993, 1995, 1998, 2006, 2009, 2013'te birçok kez söylendi" diye konuştu.

"Çözümünün adresi Ankara'dır"

Saadet Partisi olarak problemin çözülmesi için değil ellerini, vücutlarını taşın altına koyacaklarını söyleyen Arıkan, "Şimdi de bu söylemlerin yedincisi gündemimizdedir. Ancak önceki hatıraları tekrarlamayacağınızın garantisini bizlere vermeniz gerekir. Eğer siz bu garantiyi verecek olursanız, çözüm arıyorsanız, o zaman arkadaşlar adres belli. Bu işin çözümünün adresi Ankara'dır. Makam belli, Gazi Meclis'tir. Temsilci belli, aziz milletimizdir. Adalet çatısı altında yapılacak çözümlerin hepsinin arkasında olduğumuzu tekrar tekrar ifade etmiş olalım inşallah. Ama yine söylüyorum. Kapalı kapı olmayacak. Kimse milletin arkasından iş çevirmeyecek. Şehitlerimizin aziz hatırası asla çiğnenmeyecek. PKK'nın 12. kongresinden çıkanlara bakacağız. Bölgenizde hangi hazırlıklar yapılıyor, yakından takip edeceğiz. En önemli bakacağımız yer de; şehit annelerimizin gözlerine bakacağız. Onlar ne diyor, onu önemseyeceğiz. Bu ülkenin kaderi, milletin bilgisi, iradesi dışında hiçbir şey hiçbir yerde yazılamaz" ifadelerini kullandı.

"Yolsuzluk algısı endeksinde 180 ülke arasında 107. sıradayız"

Konuşmasının devamında insanların hükümete ve ekonomi kurmaylarına güvenmediğini belirten Arıkan, "Gittiğimiz her yerde bize en fazla dönüş olan konu ekonomi meclisi. Ekonomiden herkes şikayetçi, herkes dertli. Bizim çözüm önerimiz şu; ilk önce güvenli bir alan oluşturmamız gerekiyor. İnsanların hükümete ve ekonomi kurmaylarına güvenmedikleri bir ortamla karşı karşıyayız. Nereden çıkardık biz bunu? 2024 yılı bu hafta içerisinde politika kurullarımızla toplantı yaptık. Veriler dehşet verici. 2024 yılında dolandırıcılık ve suç oranları yüzde 41 artmış. Uyuşturucu suç oranlarımız yüzde 33 artmış. Sahtecilik suç oranlarımız yüzde 12 artmış. Mafya suç oranları yüzde 33 artmış. Her taraf mafyalarla sarılır hale gelmiş. Bir başka veri ise yolsuzluk algısı endeksinde 180 ülke arasında 107. sıradayız arkadaşlar. Organize suç endeksinde dünyada 14. sıradayız. Hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 133. sıradayız. Şimdi soruyorum, böyle bir istatistik karşısında kim Türkiye'de yatırım yapmak ister" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahmut Arıkan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, ankara, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'Çözümünün adresi Ankara'dır, makam belli, Gazi Meclis'tir' - Son Dakika

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