Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Gazze için kurduğunuz her hayali, gördüğünüz her rüyayı kabusa çeviririz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze için kurduğunuz her hayali, gördüğünüz her rüyayı kabusa çeviririz. Bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Sakarya'da düzenlediği 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede gündeme dair açıklamalarda bulunan Arıkan, özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Arıkan, İsrail'in saldırılarına karşı dünya ülkelerinin sessizliğine tepki gösterdi. Genel Başkan Arıkan, ülke genelinde yaşanan zirai don olayıyla son günlerde gündem olan 'Civciv Çetesi' operasyonuna da değindi. Divan heyeti konuşması, İstiklal Marşı'nın okunması ve faaliyet raporunun sunulmasının ardından kongre başladı.

"Faturası çok ağır olur"

Sakarya'nın bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Arıkan, "Sakarya'mız, haksızlığa direnişin; inancını yitirmemiş bir milletin yeniden ayağa kalkışının adıdır. Sakarya, sanayide emek, tarlada alın teri, siyasette ise erdemin, ahlakın, adaletin çağrısıdır. İşte bugün bizler, bu büyük mirasın emanetçileri olarak bu salondayız. Sakarya'nın vakur duruşunu, Saadet Partimizin adalet yürüyüşüyle buluşturmak; yeni bir başlangıcın, yeni nesil siyasetin, temiz yönetimin meşalesini yakmak için buradayız. Burası bir deprem bölgesi, hem de beklenen büyük Marmara Depreminin bölgesinde. Bugün; 34 bin 484 Sakaryalı 1980, 109 bin 427 kişi ise 1981-2000 yılları arasında yapılan evlerde yaşıyorlar. ve bu binaların neredeyse tamamı depreme dayanıksız. Allah muhafaza bir deprem olursa bunun faturası çok ağır olur. Onun için her şeyden önce bu şehri konforlu, güvenilir ve yeşil ormanlarını yok etmeden modern bir görünüme kavuşturmalıyız. Bunu Sakaryalı hemşehrimize, milletimize karşı bir görev olarak biliyoruz. Malumunuz, inşaat mühendisiyim. Bunlar bizim için Allah'ın izniyle aşılmayacak engeller değil. Hepsini, Saadet Partisi iktidarında hep birlikte aşacağız inşallah" dedi.

"Çiftçilerimizin feryatlarını duyun"

Ülke genelinde yaşanan zirai don olayı ile son günlerde gündem olan 'Civciv Çetesi' operasyonuna da de değinen Arıkan, "Ülkemizin doğusundan batısına, birçok ürünü geçtiğimiz günlerde zirai donda kaybettik. Elinde yetki bulunduranlara bir kez daha sesleniyorum. Ülkemizin dört bir tarafından gelen çiftçilerimizin feryatlarını duyun. Açıkladığınız 'Masraf Ödemesi' yeterli değildir. Çiftçilerimizin hem geçmiş borçlarını hem de bu yılki giderlerini faizsiz bir şekilde karşılayın. İki gün önce Aydın ilimizde bir hadise yaşandı, bir operasyon yapıldı ve devasa büyük bir çete çökertildi. 'Civciv Çetesi' çökertildi, şaka gibi ama gerçek. İzinsiz civciv sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlar var. Şimdi buradan soruyorum; Bu ülkenin gerçek problemi civciv satanlar mı, yoksa sokaklarımızı zehirleyen uyuşturucu baronları mı" diye konuştu.

"Gazze için kurduğunuz her hayali, gördüğünüz her rüyayı kabusa çeviririz"

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planlarını da eleştiren Arıkan, "Gazze'de katil İsrail'in durmaya, dünyanın da İsrail'i durdurmaya niyeti yok. Ülkemiz sessiz, bölge ülkeleri sessiz, dünya sessiz. Mazlumların feryadı diplomasi masalarında yok sayılıyor. Kadınların ve çocukların gördüğü zulüm, Cent hesaplarıyla örtülüyor. Gazze'nin kanla sulanan toprakları kelepir emlak arazisi olarak görülüyor. Ne olacak Gazze'ye? Trump'ın planlarına göre tatil köyü olacak. Onlarca yıldır şehit kanları ile sulanan topraklarda birileri keyif yapacak, o şehitlerin torunları da başka yerlerde yaşayacak. Yahu siz iyi misiniz, sizin aklınız yerinde mi, siz hangi rüyada yaşıyorsunuz? Soykırım suçluları ve onlara alkış tutanlar rüyalarınızdan uyanın. Gazze için kurduğunuz her hayali, gördüğünüz her rüyayı kabusa çeviririz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Saadet Partisi var oldukça bunu unutun. Gazze'nin yiğit evlatları var oldukça bunu unutun. Vallahi de billahi de tillahi de Gazze'de değil tatil köyü, mezar sahibi bile olamayacaksınız. Hiç kimse oturduğu yerden Gazzelilerin geleceği hakkında senaryolar yazıp kendine rol biçmesin" şeklinde konuştu.

"Askeri seçenek artık masaya gelmeli"

Türkiye'nin, Filistin'e asker göndermesi gerektiğini vurgulayarak El Halil Teskeresi'ni hatırlatan Mahmut Arıkan, "Yine söylüyoruz, her platformda da tüm Saadet Partililer söylüyor; bugün Gazze'de olan bitenler karşısında yapılacak tek bir şey kaldı o da bölgeye askeri müdahale. Askeri seçenek artık masaya gelmeli. Sene 1997 Milli Görüş iktidarda. Filistin'in El-Halil bölgesine asker gönderilmesi için çıkarılan bir tezkere. Bakın ne kadar kolaymış görüyorsunuz değil mi? Ama ne zaman kolay, Saadet Partili olunca, Milli Görüşçü olunca ve Necmettin Erbakan'ın yolundan gidince kolay. Bu arada bu tezkere, El-Halil'de 29 Filistinli şehit edildiği için çıkarıldı ve asker Filistin'e gönderildi. Bugün Gazze'de resmi rakamlara göre 50 binden fazla şehidimiz var. Hangi adım atıldı Allah aşkına? O yüzden askeri seçenek diyoruz. Bütün bu hakikatler ortadayken, ateş kapımıza dayanmışken, Gazze'yi Las Vegas'a çevirme hayalleri kurulurken, heybede turp arayanlara Sakarya'dan sesleniyorum. Turbun büyüğü Trump'tır, Büyük Orta Doğu Projesi'dir ve Siyonizm'dir. Şunu unutmayın bu millet, en karanlık anlarında Milli Görüş ile aydınlandı. Çizdiğimiz karamsar tabloyu da Saadet Partisi olarak aydınlığa çevireceğiz. Şimdi tüm teşkilatlar ve tüm Sakarya olarak sorumluluk alma, yeniden yola koyulma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kongrede oylar kullanıldı. Saadet Partisi'nin genel merkezi tarafından geçtiğimiz aylarda alınan kararla mevcut İl Başkanı Hasan Zengin'in yerine atanan Ali Ahmet Çelik, kongrede Saadet Partisi Sakarya İl Başkanlığı'na seçildi. - SAKARYA