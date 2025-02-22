Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: " Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir"

Adana'da Saadet Partisi'nin 7. Olağan İl Kongresi düzenlendi

ADANA - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İslam dünyası Gazze'nin yanında olmalıdır. Bu sebeple, Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için derhal İslam ülkelerinin de içinde bulunduğu 'Gazze Barış Gücü' adıyla bir askeri güç kurulmalıdır" dedi.

Adana'da Saadet Partisi'nin 7. Olağan İl Kongresi, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Adana'nın çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, "6 Şubat depremlerinde canlarımızı kaybettik. Adana halen büyük bir risk altında. 2.5 milyon nüfuslu bu şehri depreme hazırlamak zorundayız. Biz bu şehri terk etmeyeceğiz. Adana'yı değil Türkiye'nin, dünyanın parlayan yıldızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Gazze, Gazzelilerindir"

İslam dünyasının Gazze'nin yanında olması gerektiğini ve 'Gazze Barış Gücü' adıyla bir askeri gücün kurulmasının zorunlu olduğunu belirten Arıkan, "Gazze'de ölü doğan ateşkes, tüm dünya kamuoyunun gündeminde. Trump ve Netanyahu'nun tahriklere devam ediyor. Biz, bu pervasızlıklarını 40 parçaya bölüp yumuşak lokma haline getirmeye çalıştıkları İslam dünyasından aldıklarını çok iyi biliyoruz. Gazze Gazzelilerindir. Gazzelilerin yanında da İslam dünyası olmalıdır. Bu sebeple, Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için derhal İslam ülkelerinin de içinde bulunduğu 'Gazze Barış Gücü' adıyla bir askeri güç kurulmalıdır. Bu barış gücünde başta soykırım davasını açan ve şu anda yaptırımla tehdit edilen Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere soykırım ve işgal aleyhindeki tüm ülkeler de bulunmalıdır" dedi.

"Türkiye üzerine düşeni yapmalıdır"

Türkiye'nin de Filistin'e asker göndermesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, El Halil Teskeresi'ni hatırlatarak şunları söyledi:

"Hiç değilse Türkiye üzerine düşeni yapmalıdır. Türkiye diplomatik girişimlerinin yanı sıra, askeri girişimlerde de bulunmalıdır. Biz bunu söylediğimizde, 'O öyle kolay mı, hariçten gazel okuyorsunuz' diyorlar. Bakınız El-Halil teskeresi. Sene 1997. Milli Görüş iktidarda. Erbakan Hoca iktidarda. Bu belge, Filistin'in El-Halil bölgesine Mehmetçiğin gitmesi için çıkarılan teskere. Bakın ne kadar kolay. Ama Saadet Partili olunca kolay."

"Dediklerimizi başarmak için bugünden itibaren çalışma tempomuzu artıracağız"

Saadet Partisi'nin yeni nesil siyaset yaptığını vurgulayan Arıkan, "Güler yüz, insanları dinleyen, anlayan bir siyaset. Güven, sözüne sadık, halkın yanında duran bir siyaset. Gayret, laf değil, iş üreten bir siyaset. Gelişim, geleceği planlayan, ülkeyi ileriye taşıyan bir siyaset. Gerçeklik, sorunları saklamayan, çözüm üreten bir siyaset. Eski düzenin 5G'sine mecbur değiliz. Bu dediklerimizi başarmak için bugünden itibaren çalışma tempomuzu artıracağız" dedi.

Kongreye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. Konuşmaların ardından kongrede oy kullanıldı. Muhammed Çelebi Keyhıdır, Saadet Partisi'nin yeni il başkanı oldu.