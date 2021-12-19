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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Bursa'da konuştu - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Bursa'da konuştu

19.12.2021 18:19

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, üretimi, gelişmenin ve kalkınmanın en önemli adımı olarak gördüklerini belirterek, "Tarımda da sanayide de teknolojide de biz ülkemizi üreterek kalkındıracağız, zenginleştireceğiz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, üretimi, gelişmenin ve kalkınmanın en önemli adımı olarak gördüklerini belirterek, "Tarımda da sanayide de teknolojide de biz ülkemizi üreterek kalkındıracağız, zenginleştireceğiz." dedi.

Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, siyaseti tüm insanlığın saadetini gözeterek yapmayı benimseyen bir parti olduklarını belirtti.

Ahlaki ve manevi değerlerin ihyasında yol alınan meselelerden hiçbir suretle taviz vermeyeceklerini kaydeden Karamollaoğlu, "Verilmesine de izin vermeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. İmam hatip okulları da bizim için önemlidir, Kuran kursları da üniversiteler de önemlidir. Her sahada biz ülkemizde yaşayan insanların ahlaki ve manevi değerlerini geliştirmeye, gençlerimizi bu duygularla yetiştirmeye ahdettik." dedi.

"Üretimden kazanılan gelir adil dağıtılmalı"

Ülkenin maddi problemlerinin çözülmesini bu konu kadar önemli gördüklerine vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle dedi:

"Kalkınma dediğimiz zaman, iki tane temel hedefimiz var. Biz üretimi, sanayinin, gelişmenin, kalkınmanın en önemli adımı olarak görüyoruz. Tarımda da sanayide de teknolojide de biz ülkemizi üreterek kalkındıracağız, zenginleştireceğiz ancak bu tek başına çok da büyük bir mana ifade etmez. Biz bu üretimden kazanılan geliri toplumda adil olarak dağıtılmasını da önemli bir görev olarak görüyoruz, hedef olarak benimsiyoruz. Bu ülkede yaşayan herkesin işçisi de herhangi bir müessesede kapıda bekleyen bekçisi de o fabrikada çalışan uzmanı da mühendisi de mutlaka geçinmelerini rahat sağlayacak bir gelire sahip olması icap eder. Milli gelirin adil dağılımı sağlanmazsa o ülkede huzur olmaz."

Asgari ücret tartışmaları

Asgari ücret zammının tartışıldığını da aktaran Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, kendisinin ifadesiyle 'Bugüne kadar görülmemiş bir artış yaptı' asgari ücrette. Yüzde 50. 'Görülmemiş' dedi ama o kadar uzun değil. Kendisinin belediye başkanı olduğu dönemde 1996 yılında ilk kademede yüzde 50 zammı herkese vermiş rahmetli Erbakan Hocamız. Onun arkasından da 6 ay içinde bir yüzde 25 bir de yüzde 20 zam yaparak toplamda yüzde 130 zam yapmış. Sadece bir kesim için değil, herkese, bütün memurlara, yetmedi ziraatta, tarımda çalışanlara da yaptı. Yani bir tarafı ayağa kaldır öbür tarafı bırak, ihmal et, o zaman siz huzuru bulamazsınız. Enflasyon olan bir ortamda zammın hangi nispette olduğunu söylemenizin çok da büyük önemi yok. Eğer enflasyon yüzde 100 ise siz yüzde 90 zam yapsanız hiçbir kıymeti yok. Çünkü halkın yüzde 10 fakirleşmesine imkan veriyorsunuz demektir."

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut il başkanı Mehmet Atmaca, güven tazeledi.

Kongreye, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mesut Doğan ile Mustafa Kaya, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Bursa'da konuştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Bursa'da konuştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Bursa'da konuştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Bursa'da konuştu

Temel Karamollaoğlu, Kongre, Bursa, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Bursa'da konuştu - Son Dakika


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