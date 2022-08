Karamollaoğlu: Saadet Partisi olarak seçimlere ve iktidara hazırız

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Saadet Partisi olarak seçimlere ve iktidara hazırız. Gittiğimiz tüm il ve ilçelerde görüyoruz ki insanımız da yeni bir başlangıcı istiyor ve bu başlangıcın öncülerinden biri olarak partimizi görüyor" dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Marmara Depremi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan yakınlarına bir kez daha sabırlar diliyorum. Ne yazık ki bugün bir kez daha dönüp baktığımızda yaşanılan acı hadiselerden ders alınmadığını görüyoruz. Deprem başta olmak üzere, afetlere karşı hala hazırlıklarımız tamamlanabilmiş değil. Deprem oluyor, orman yangınları oluyor, sel oluyor; olay sıcakken büyük büyük cümleler kuruluyor ve ardından bunların hepsi unutuluyor. Ta ki bir sonraki afete kadar fakat alarmın rengi artık kırmızı. İl, ilçe ve siyasi parti ayrımı gözetmeden bunu söylüyorum. Afetlere hazırlık meselesi, siyasi polemik konusu yapılmamalıdır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE KARAR VERECEĞİZ'Seçimlerin hızla yaklaştığını anımsatan Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Vaktinde yapıldığı takdirde dahi önümüzde yaklaşık 10 aylık bir zaman dilimi kaldı. Bizler de çalışma tempomuzu her geçen gün daha da artıyoruz. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. 6'lı masa toplantılarının 6'ncısını bildiğiniz üzere, bu hafta sonu partimizin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz hafta değerli genel başkanları tek tek ziyaret ettim, toplantı öncesi istişarelerde bulunduk. Cumartesi günü ise Ankara 'da büyük bir coşkuyla ve 2 bine yakın teşkilat mensubumuzun katılımıyla bir toplantı gerçekleştirerek, bir nevi seçim startını verdik. Biz Saadet Partisi olarak seçimlere ve iktidara hazırız. Gittiğimiz tüm il ve ilçelerde görüyoruz ki insanımız da yeni bir başlangıcı istiyor ve bu başlangıcın öncülerinden biri olarak da partimizi görüyor. Evet her seçim önemlidir ancak bu seçim tarihi bir seçimdir. 20 yıllık AK Parti iktidarının sonunun geldiğine işaret eden bir seçim olacak. Vereceğimiz her bir oyla Türkiye 'nin yolunu ve yönünü belirleyecek; Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz." 'SURİYE İLE SİYASİ İRTİBAT KURULMUŞ OLMASINI ÖNEMSİYORUZ'Karamollaoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun, Suriye 'ye yönelik 'Kalıcı barış için muhalefetle rejimi anlaştırmamız lazım' sözlerini ise Suriye politikası adına olumlu gelişme olarak gördüklerini dile getirerek, "Fakat keşke yıllardır dile getirdiğimiz bu yaklaşıma kulak verselerdi. Bunca dram yaşanmadan, bunca insan hayatını kaybetmeden, bunca aile parçalanmadan, bunca insan memleketlerini terk etmek zorunda kalmadan, bu aklıselimi anlayabilselerdi. Tarih çok enteresan. İnsanlar öyle laflar ediyor ki bir gün geliyor bunu yalamak mecburiyetinde kalıyorlar. Bildiğiniz üzere, Suriye iç savaşının henüz başlarında biz Saadet Partisi olarak bir heyetle Suriye'ye gitmiştik. Esad'la da görüştük. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi, Suriye'nin ne yapması gerektiğiyle alakalı tavsiyelerimizi onlara ilettik ama şimdi en azından bu ifadelerin kullanılmış olmasını, geri planda da Suriye ile siyasi bir irtibat kurulmuş olmasını çok önemsiyoruz" dedi.