Karamollaoğlu: Saadet Partisi olarak seçimlere ve iktidara hazırız

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Saadet Partisi olarak seçimlere ve iktidara hazırız. Gittiğimiz tüm il ve ilçelerde görüyoruz ki insanımız da yeni bir başlangıcı istiyor ve bu başlangıcın öncülerinden biri olarak partimizi görüyor" dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Marmara Depremi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan yakınlarına bir kez daha sabırlar diliyorum. Ne yazık ki bugün bir kez daha dönüp baktığımızda yaşanılan acı hadiselerden ders alınmadığını görüyoruz. Deprem başta olmak üzere, afetlere karşı hala hazırlıklarımız tamamlanabilmiş değil. Deprem oluyor, orman yangınları oluyor, sel oluyor; olay sıcakken büyük büyük cümleler kuruluyor ve ardından bunların hepsi unutuluyor. Ta ki bir sonraki afete kadar fakat alarmın rengi artık kırmızı. İl, ilçe ve siyasi parti ayrımı gözetmeden bunu söylüyorum. Afetlere hazırlık meselesi, siyasi polemik konusu yapılmamalıdır" dedi.