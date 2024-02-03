Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: \'Belediyelerimizde atacağımız adımlar Türkiye\'nin tamamında dikkat çekecektir\'

Politika

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Belediyelerimizde atacağımız adımlar, Türkiye'nin tamamında hatta bütün dünyada dikkat çekecektir. Şehirlerimiz bizi, biz de şehirlerimize hizmet etmeyi özledik. İnşallah 1 Nisan sabahı Milli Görüş belediyeciliği ile buluşturacağız sizleri" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ATO Congresium'da partisinin Aday Tanıtım programına katıldı. Karamollaoğlu, belediye başkanlarının seçileceği 31 Mart yerel seçimlerinde aynı zamanda Türkiye'nin yolunun belirleneceğini belirtti.

'ŞEHİRLERİMİZE HİZMET ETMEYİ ÖZLEDİK'

Milli Görüş olarak coğrafyada akan kan ve dökülen gözyaşlarını dindirmenin, boyunlarının borcu olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, bunu mümkün hale getirecek olanların vatandaşlar olduğunu söyledi. Gazze'ye de yardım eli uzatacak bir belediye anlayışını hakim kılacaklarını belirten Karamollaoğlu, "Belediyelerimizde atacağımız adımlar Türkiye'nin tamamında hatta bütün dünyada dikkat çekecektir. Şehirlerimiz bizi, biz de şehirlerimize hizmet etmeyi özledik. Kendi toplumuyla iç içe olan bir belediyecilik kadar daha güzel bir duygu olduğunu düşünemiyorum. İnşallah 1 Nisan sabahı Milli Görüş belediyeciliği ile buluşturacağız sizleri. Biz, 'Önce ahlak ve maneviyat' diyerek yola çıktık. Bu şu demektir, biz oyalama değil köklü icraatlara imza atacağız. Biz laf değil, hizmet üreteceğiz. Sadece konuşan, problemleri dile getiren çözüm üretmeyen fikirleri yansıtmayan bir anlayışla değil, bunları tatbikata koyan bir anlayışla hareket edeceğiz. Milli Görüş iç barış, kardeşlik ve huzur; devlet ve millet kaynaşmasıdır. Herkese iş ve herkese refah bizim şiarımızdır. Köylüyü, işçiyi, memuru, esnafı, dar gelirliyi faize ezdirmeyecek bir anlayış demektir. Bizim en temel farkımız, her şart altında hakkı üstün tutan bir anlayışa sahip olmamızdır. Hakkı üstün tutmak demek, adil olmak demektir. Biz neredeyse adaleti unuttuk, adalet sözcüklerden kalktı veya sadece sözcüklerde kaldı. Maalesef bugün yandaşlara peşkeş çekmeyi adalet anlayan bir zihniyet, Türkiye'yi yönetiyor işte biz bu zihniyeti değiştireceğiz" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANI BİR BAKIMA DERT BABASIDIR'

Karamollaoğlu, belediye başkanlarının milletvekillerinden farklı olduğunu kaydederek, "Bir belediye başkanı bulunduğu ilde ikamet eden, seçildiği ilde bu açıdan milletvekili gibi değildir. Kendisine ulaşmak kolaydır, doğrudan problemlerle kendisi muhataptır. Vatandaşla da muhataptır. İşte bundan dolayı belediye başkanı bir bakıma dert babasıdır. Bundan dolayı aradan aracıları çıkarmak bir belediye başkanının beldedeki, ildeki insanlarla kucaklaşmasının en önemli şartıdır. Ne sekreterler ne danışmanlar ne bürokratlar vatandaşla kendisi arasında bir mesafe oluşmasına imkan vermemelidir. Bunu herkes böyle görmeyebilir; ama bizim belediyecilik anlayışımızda bu temel kuraldır. Bir belediye başkanı ayrım yapmadan parti farkı, zihniyet farkı gözetmeden halkla her an iç içe olmak mecburiyetindedir. Saadet Partimizin belediye başkanlarının tamamı işte bu doğrultuda çalışacaktır. Çünkü Milli Görüş'ün temelinde dürüstlük ve samimiyet vardır. Samimiyet ve özveri, yöneticilerin temel vasfı olmak mecburiyetindedir" dedi.

Saadet Partisi'nin belediye başkanlarının hiçbir konuda israfta bulunmayacağının altını çizen Karamollaoğlu, vatandaşın cebinden kuruş kuruş toplanan paraları, milyar milyar savurma dönemine son vereceklerini belirtti. Kaynakların verimli şekilde kullanılacağını söyleyen Karamollaoğlu, bu konuda hassas davranacaklarını belirtti.

'RANTIN İNSANLARA BÖLÜŞTÜRÜLMESİ GEREK'

İsraf, rüşvet ve yolsuzluğa son vereceklerini söyleyen Karamollaoğlu, imar planlarında da istismara asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Karamollaoğlu, imar planları vasıtasıyla milyarların nasıl devşirildiğini bildiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Garibanların bundan 1 kuruş faydalanmadığını biliyoruz. İmar planlarındaki değişiklikler, özellikle büyükşehirlerde maalesef bu sahtekarların en önemli konusudur. Bir yerde rant varsa, oluşuyorsa o rantın orada yaşayan insanlara bölüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Yasa dışı yollarla kendi yandaşlarını ihya etme dönemi inşallah sona erecektir bu seçimle. Böylece şehirlerimiz de bir ucubeye dönmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı yaptı, bilir. Onu tesadüfen mi söyledi, yoksa hakikaten gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa mı düştü bilemem ama hatırlarsanız İstanbul üzerinde bir helikopterle uçarken 'İstanbul'a ihanet etmişiz biz de' demekten kendini alamadı. Biz bunu ne söyleyeceğiz ne de söyleteceğiz. İmar planını doğru düzgün ve dürüst yapabilmek her babayiğidin harcı değildir. Bunu ancak bizim kadrolarımız başarabilir. Bir avuç müteahhidi zengin etmek için bir kalemde koskoca bir mahalleyi boşaltıp insanımızı yerinden, yurdundan edip ardından gökdelenleri dikerek şehirlerimize ihanet edenlerle en temel farkımız işte budur. Anlayışımızda öncelik insandır. Onların öncelik sıralamasında ise rant, listenin hep en başında yer almıştır, almaya da devam ediyor. Biz işte bu zihniyeti değiştirmek için geliyoruz. Önceliklerimiz ahlak ve adalet. Belediye kasasının vatandaşa caka satma dönemi bitmiş olacaktır. Partizanlık, yandaşlık, adam kayırma dönemi sona erecektir. Fildişi kulelerinde altın varaklı koltuklarda sefa süren başkanlar dönemi bitmiş olacaktır."

27 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

Karamollaoğlu, daha sonra Saadet Partisi'nin Ankara'da 5 ilçede, İstanbul'da 1 ilçede, İzmir'de ise 21 ilçede belediye başkan adayı açıkladı.