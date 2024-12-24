Saadet Partisi Meclis\'te Grup Oluşturma Yetkisini Kaybetti

Politika

Saadet Partisi, Mustafa Nedim Yamalı'nın istifasıyla Meclis'te grup oluşturma yeterliliğini yitirdi.

Ankara Milletvekili Yamalı'nın Gelecek Partisinden istifa ettiğini açıklamasının ardından milletvekili sayısı 19'a düşen Saadet Partisi, TBMM İçtüzüğüne göre, milletvekili sayısının 20'nin altında kalması nedeniyle Meclis'te grup oluşturma yeterliliğini kaybetti.

Yamalı'nın istifasının ardından Meclis'te milletvekili sandalye dağılımı da değişti. Buna göre, bağımsız milletvekili sayısı 12'ye çıkarken, Saadet Partisinin milletvekili sayısı 19'a düştü.

İstifa sonrası Meclis'te sandalye dağılımı şöyle oldu: AK Parti 267 milletvekili, CHP 129 milletvekili, DEM Parti 57 milletvekili, MHP 47 milletvekili, İYİ Parti 30 milletvekili, Saadet Partisi 19 milletvekili, DEVA Partisi 15 milletvekili, bağımsız 12 milletvekili, HÜDA PAR 4 milletvekili, Yeniden Refah Partisi 4 milletvekili, TİP 3 milletvekili, DBP 2 milletvekili, EMEP 2 milletvekili, DSP 1 milletvekili, DP 1 milletvekili.

Öte yandan Saadet Partisinin milletvekili sayısı, geçen yıl TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken rahatsızlanan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından 19'a düşmüş ve Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetmişti. Parti, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, CHP'den ayrılarak Saadet Partisine katılımıyla yeniden grup oluşturma kriterini sağlamıştı.