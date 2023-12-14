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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in doğum günü yarın - Son Dakika
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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in doğum günü yarın

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in yarın doğum günü olduğu ortaya çıktı. Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 15 Aralık 1969 doğumlu olan Bitmez, yarın 54 yaşına girecek.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez\'in doğum günü yarın
14.12.2023 - 13:17,  Güncelleme: 13:18
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Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in yarın doğum günü olduğu ortaya çıktı.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki konuşması sırasında rahatsızlanarak, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilmişti. Tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Bitmez'in 15 Aralık 1969 yılında hayata geldiği ve yarın 54 yaşına gireceği ortaya çıktı.

Hasan Bitmez Kimdir?

1969 yılında Giresun'un Alucar ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Gebze İmam-Hatip Lisesinde tamamlayan Bitmez, ardından El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesini bitirerek lisans eğitimini tamamladı.

Öte yandan, Bitmez, Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in doğum günü yarın - Son Dakika
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