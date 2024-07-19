Saadet Partisi Milletvekili Mahmut Arıkan, Kayseri'deki Kooperatif Mağdurlarını Gündeme Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Saadet Partisi Milletvekili Mahmut Arıkan, Kayseri'deki Kooperatif Mağdurlarını Gündeme Getirdi

Saadet Partisi Milletvekili Mahmut Arıkan, Kayseri\'deki Kooperatif Mağdurlarını Gündeme Getirdi

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kayseri'deki kooperatif mağdurlarının durumunu dile getirdi. Arıkan, mağdurların tapuları olmasına rağmen evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirtti. Arıkan, mağduriyetin çözülmesi için kalıcı bir yasa çıkarılması gerektiğini vurguladı.

19.07.2024 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Kayseri'deki kooperatif mağdurlarını gündeme getirdi. Arıkan, "Tapuları var ama evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar" dedi.

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kayseri'deki Kooperatif Mağdurlarını gündeme getirdi. Arıkan Türkiye'deki mağdur gruplara vurgu yaparak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz öyle bir hale geldi ki hemen hemen her gün hem iktidar milletvekilleri hem de muhalefet milletvekilleri mağdur gruplar tarafından ziyaret ediliyor. Güzel şehrimiz, memleketim Kayseri de maalesef skandallarla gündeme gelmekte. Öncelikle bu durumdan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim. Geçen günlerde AK PARTİ Genel Başkan Vekilinin kendisine karşı Kayseri'de bir protesto eylemi gerçekleşti. Bu olay medyada epey yer buldu. Peki, bu olayın aslı nedir? Niçin hemşehrilerimiz bu eylemi yapmak zorunda kaldılar? Değerli arkadaşlar, bu eylemin arkasında hazin bir hikaye, hazin bir mağduriyet, yine bir yönetim krizi var."

Arıkan konuşmasında, "Konu, kooperatif mağdurları. Onların bugün tapuları var ama evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar. İlgili Bakanlığın 2004-2005 yıllarında ana sözleşmeyi değiştirme onayına ve değişikliğe binaen bu kooperatif mağdurları gitti, kesin maliyet bedellerini ödedi, tapularını aldılar. İki yıl önce Kooperatifler Kanunu'na geçici bir madde eklendi, ilgili geçici madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve madde yasadan tekrar çıkarıldı. Şimdi, bu uygulamalardan sonra mağduriyetin çözülmesi beklenir ama öyle olmadı. Hukuksuzca yapılan uygulamalar nedeniyle kooperatif mağdurları tekrar tekrar aidat ödemek zorunda, kira ödemek zorunda, ara ödeme yapmak zorunda kaldılar. Kesin maliyetleri ödeyen vatandaşlarımızın evlerine, araçlarına, arabalarına hacizler konuldu, hatta bir kısmının evleri satışa çıkarıldı, aileler dağıldı. Üyelerin içinde maalesef intihara kalkışanlar dahi oldu. Buradan sizlerle intihara kalkışan bir kooperatif mağdurunun yazdığı mektubun son cümlelerini paylaşmak istiyorum: "Kooperatif davasını kaybettim. Tüm birikimim bu kooperatife gitti. Külliyenin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız ve mağduriyetimizi anlayacaksınız? Kararlıyım, belki benim intiharım sesimizi duyuracak ve diğer mağdurlar kurtarılacak. Elveda." dedi." Kıymetli milletvekilleri, bu cümleler çaresiz bir babanın feryadıdır, bu mağduriyeti de ancak yaşayan bilir" dedi.

Görevlerinin kalıcı yasa çıkararak mağdurların problemlerini çözmek olduğunu söyleyen Arıkan, "Şimdi, bizim görevimiz sağlıklı bir çalışmayla kalıcı bir yasa çıkararak bu insanların problemlerini çözmek olmalıdır; bu çözümün adresi de burası, Meclistir, bunu yapacak olan iktidarın bürokratı değil Meclistir. 5 bine yakın aile kooperatif mağduru olarak bugün mücadelelerini vermekteler. Değerli milletvekilleri, ayrıca, Kayseri'de yaşanan bu kriz hızlı bir şekilde diğer şehirlerde sıçramaktadır; şu anda Sivas'ta ve Kocaeli'de de bu mağdur mağdurların sayısı hızlı bir şekilde artmakta. İktidar partisini Anayasa Mahkemesinden dönen bu uygulamayı kaldırmaya ve mağduriyetleri çözmeye davet ediyoruz. Kooperatif mağdurları hazır, Meclis hazır; sıra sizde diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mahmut Arıkan, Milletvekili, Türkiye, Kayseri, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Milletvekili Mahmut Arıkan, Kayseri'deki Kooperatif Mağdurlarını Gündeme Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 18:57:02. #1.11#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Milletvekili Mahmut Arıkan, Kayseri'deki Kooperatif Mağdurlarını Gündeme Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement