Saadet Partisi Milletvekili: Riskli yapıların dönüştürülmesi can kayıplarını azaltır

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle, oluşabilecek can kayıplarını azaltmak için öncelikle riskli yapıların dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.
Atmaca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, zarar gören vatandaşlara da sabır diledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesi derinden üzdüğü gibi Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini acı şekilde hatırlattığını belirten Atmaca, "Bunun için 'deprem olacak mı, olmayacak mı' noktasına odaklanmaktan ziyade 'deprem mutlaka olacak ve hemen olacak' ön kabulü ile beklenen depremlere karşı hazırlık yapma mecburiyetimiz vardır." diye konuştu.
Yapılan incelemelerin, deprem anında can kaybına sebebiyet verecek yıkımların mevcut yapı stokunun yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olduğunu gösterdiğini dile getiren Atmaca, "Ağır ve orta hasar alan yapıların çoğunda can kaybı olmadığı görülmüştür. Depremde can kaybını azaltmak için yıkılacak yapıları öncelikle tespit etmemiz ve bu yapıları güvenli hale getirmemiz gerekiyor. İmkanlarımız dahilinde yıkılma olasılığı yüksek yapıları dönüştürmemiz, depremlerde meydana gelecek can kayıplarını azaltacaktır." dedi.
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