Saadet Partisi'nde büyük kongre heyecanı! Salonun ortasına asılan pankart dikkat çekti - Son Dakika
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Saadet Partisi'nde büyük kongre heyecanı! Salonun ortasına asılan pankart dikkat çekti

30.10.2022 13:17

Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da düzenlenecek. Yoğun katılımın sağlandığı kongrede katılımcılar Türk bayraklarıyla salonu donatırken, açılan büyük pankart ise dikkat çekti. Alanı boydan boya kaplayan pankartta "Saatlerinizi iktidara ayarlayın" sözleri yazıyor.

Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, bugün "Kararlıyız, Milletin İktidarında Saadet Var" sloganıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Saadet Partisi'nde büyük kongre heyecanı! Karamollaoğlu mesajını salonun ortasında asılan pankartla verdi

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede bin 200 kayıtlı delege partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirleyecek. Saadet Partisi Genel Başkanı'nın yanı sıra kongrede, 75 üyeli Genel İdare Kurulu (GİK) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de seçim yapılacak.

Saadet Partisi'nde büyük kongre heyecanı! Karamollaoğlu mesajını salonun ortasında asılan pankartla verdi

"SAATLERİNİZİ İKTİDARA AYARLAYIN"

Yaklaşık 5 bin oturma kapasiteli salonda gerçekleştirilen kongreye, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gösterildi. Kongrenin başlangıcına saatler kala salon tıklım tıklım doldu. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan ve Genel Başkan Karamollaoğlu'nun posterlerinin asıldığı kongrenin düzenlendiği salonun tam ortasında ise "Saatlerinizi İktidara Ayarlayın" yazılı pankart çekildi.

Saadet Partisi'nde büyük kongre heyecanı! Karamollaoğlu mesajını salonun ortasında asılan pankartla verdi

KARAMOLLAOĞLU SALONDA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, alkışlar ve "Bilge Başkan" sloganları eşliğinde salona giriş yaptı. Karamollaoğlu'nun, partilileri selamlamasının ardından salonda sinevizyon gösterisi gösterildi.

YORUMLAR (2)
  • Emekli Tahminci: YIL 2023 SAAT 2023 DE CUMHURİYETİN 100.YILINDA CUMHUR ITTIFAKININ ZAFERİYLE 200.YILA YELKENLER AÇILACAK,HAÇLI ITTIFAKI TÜRK TARİHİNİN KARANLIK SAYFALARINA GÖMÜLECEK EY TEMEL KARAMOLLA SOYADIN GİBİ KARASIN VE KAYBEDECEKSIN FAZLA ERKEN SEVINME Cevap Yaz 57 40 Yayından Kaldır
  • Sacit Kral: Bilge baskan mi guldürmeyin yaş haddinden emeiği gelmis .yuz de 1 bile olmiyan oyla ikdidara yürumek nasil bir ruh hali acaba Cevap Yaz 78 27 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde büyük kongre heyecanı! Salonun ortasına asılan pankart dikkat çekti - Son Dakika
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