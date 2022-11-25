6'lı masa ortağı, aday için tarih verdi: Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır - Son Dakika
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6'lı masa ortağı, aday için tarih verdi: Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır

25.11.2022 18:28
6'lı masa ortağı, aday için tarih verdi: Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, muhalefetin merakla beklenen cumhurbaşkanı adayına dair önemli ifadeler kullandı. Aydın, "Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır" dedi.

Muhalefetin 2023 seçimlerinde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği konusu, soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 7'nci toplantısını gerçekleştiren altılı masa partilerinin bu toplantıda adayla ilgili konuşup konuşmadığı çok merak edilirken, Saadet Partisi'nden konuyla ilgili sürpriz bir çıkış geldi.

ADAYIN AÇIKLANMASI İÇİN TARİH VERDİ

Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır" ifadelerini kullandı. Kulislerde bu tarihin nisan ya da mayıs olduğu ifade ediliyor.

"ADAYIMIZ, 13'NCÜ CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Belirleyecekleri adayın 13'üncü cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Aydın, adayı, "Başından itibaren masada liderlerin konuştukları, ortaya koydukları ilkelere ve prensiplere bağlı kalabilecek, samimi, dürüst, ülkeyi ve milleti düşünen, masayla istişareden kopmayan ve kopmayacak olan bir isim" olarak tarif etti.

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Temel Karamollaoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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