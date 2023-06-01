CHP listesinden aday olması tepkilere neden olan Sadullah Ergin, milletvekili kaydını yaptırdı - Son Dakika
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CHP listesinden aday olması tepkilere neden olan Sadullah Ergin, milletvekili kaydını yaptırdı

CHP listesinden aday olması tepkilere neden olan Sadullah Ergin, milletvekili kaydını yaptırdı

01.06.2023 14:59

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. CHP listesinden aday olmasıyla tepkileri üzerine çeken DEVA Partili, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Meclis'e giderek kayıt işlemlerini yaptırdı.

Ergenekon ve Balyoz davalarının olduğu dönemde Adalet Bakanlığı yapan Sadullah Ergin'in 2023 seçimleri için CHP milletvekili aday listesinde yer alması tepkiyle karşılanmıştı. DEVA Partisi kontenjanından Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen Ergin, FETÖ kumpaslarına yol vermekle suçlanıyordu.

MECLİS'E GİRDİ

Ergin'in Meclis'e girip giremeyeceği en çok merak edilen konuların başında geliyordu. 14 Mayıs seçimlerinde CHP, Ergin'in aday gösterildiği Ankara 1. bölgede yüzde 41.30 oranında oy aldı. Bu sonuca göre CHP, 6 vekil çıkardı. Böylece 4. sıradan aday gösterilen Ergin, Meclis'e girmiş oldu.

KAYDINI YAPTIRDI

Adaylığıyla Millet İttifakı'nda büyük krizlere neden olan Sadullah Ergin, bugün Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı. Öte yandan CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.

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Son Dakika Politika CHP listesinden aday olması tepkilere neden olan Sadullah Ergin, milletvekili kaydını yaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP listesinden aday olması tepkilere neden olan Sadullah Ergin, milletvekili kaydını yaptırdı - Son Dakika
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