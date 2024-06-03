Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi olayıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi olayıyla ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi olayıyla ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayıs'ta Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz sonrası 3 hastanın hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Hastaların durumlarının takip edildiğini ve tedavilerin devam ettiğini söyleyen Bakan Koca, olayın her yönüyle yakından ilgileneceğini ve soruşturma sürecinin devam ettiğini ifade etti.

03.06.2024 19:23
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayıs'ta Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz sonrası 3 hastanın hayatını kaybetmesine ilişkin olayda adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Mayıs'ta ikisi yoğun bakımda yatmakta olan 33 hastamız Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisine girmiştir. Diyaliz seansını bitirip eve nakli sağlanan hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler görülmesi üzerine diyaliz tedavisi alan tüm hastalar hastanemizde gözetim altına alınmıştır. Acil durum değerlendirmeleri yapılarak, iki yoğun bakım hastamız dahil hastalarımızın 14'ü entübe halde stabilize edilmiştir. Hastalarımızın 3'ü Isparta, 23'ü Antalya, 6'sı Afyon, 1'i ise Denizli'ye diyaliz ve yoğun bakım ihtiyacıyla nakledilmiştir. Nakledilen tüm hastalarımızın sağlık durumları tarafımdan hassasiyetle takip edilmiştir" ifadelerine ver verdi.

Bakan Koca, "Bu süreçte eşlik eden kronik rahatsızlıklarının da etkisiyle biri önceden yoğun bakım hastası olan ileri yaşlardaki 3 hastamızı maalesef kaybettik. Bugün itibarıyla entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. 14 hastamızın tedavileri devam etmektedir. 16 hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi olayıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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