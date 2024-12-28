Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Artık birbirimizi eleştirmek değil, ayrıştırmak değil; sarılmak, birlikte hareket etmek ve en önemlisi de kötülük medeniyetinden daha çok çalışıp, daha çok üretip, dünyaya yeniden hakim olabilecek iyilik medeniyetini yeniden ayağa kaldırmaktır en büyük göreviniz,...

28.12.2024 16:46
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Artık birbirimizi eleştirmek değil, ayrıştırmak değil; sarılmak, birlikte hareket etmek ve en önemlisi de kötülük medeniyetinden daha çok çalışıp, daha çok üretip, dünyaya yeniden hakim olabilecek iyilik medeniyetini yeniden ayağa kaldırmaktır en büyük göreviniz, en büyük vebaliniz, her birinizin budur." dedi.

Memişoğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Dünya 5'ten büyüktür." dediğini anımsattı.

Bu iddianın ne olduğunun herkesin farkında olması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bu iddia ne? 'Dünya 5'ten büyüktür' kelimesinin altındaki iddia ne? Bugün hepimiz yaşıyoruz. Dünyada insanları öldürüp katleden, birbirlerine düşürerek emperyal düzenini devam ettirmeye ve bundan çıkar elde etmeye ve hükmünü dünyayı yönetmeye devam etmeye çalışan bir kötülük medeniyeti var. Vahşet medeniyeti var. Hepimiz biliyoruz ki bu medeniyetin artık değişmesi gerekiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söylediği '5'ten büyüktür' iddiası artık bu düzenin dünyada değişmesi iddiasıdır. Peki bu kötülük medeniyeti kötülüğünü yaparken 45 bin insanı canlı canlı Gazze'de öldürürken, iyilik medeniyeti olarak bu topraklardan, 3 kıtayı yönetmiş iyilik medeniyeti olarak biz ne yapacağız? Liderimizin bu iddiasının arkasında durup birlikte hareket edeceğiz."

Memişoğlu, farklılıkları birleştirip zenginlik haline getireceklerini vurgulayarak "Sadece bugünümüzün vebalini taşımıyoruz bizler. Bu davanın insanları gelecek neslin de vebalini taşıyor. Allah öyle bir fırsat çıkarttı ki bu ülkeye Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, liderliğiyle hepimizin 22 senedir gece gündüz çalışmasıyla bu iyilik medeniyetinin ümidi oldu bu ülke. Onun için her birimizin vebali farklı, her birimizin vebali fazla." diye konuştu.

İyilik medeniyetinin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ifade eden Memişoğlu, "Artık birbirimizi eleştirmek değil, ayrıştırmak değil, sarılmak, birlikte hareket etmek ve en önemlisi de kötülük medeniyetinden daha çok çalışıp, daha çok üretip, dünyaya yeniden hakim olabilecek iyilik medeniyetini yeniden ayağa kaldırmaktır en büyük göreviniz, en büyük vebaliniz, her birinizin budur" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu ülke, bu millet, bu medeniyet yeniden ayağa kalkacaktır çünkü sadece Türkiye'deki insanlara ihtiyacı yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ne dedi? 'Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil'. Onun için Türk cumhuriyetlerine gittiğimizde de hissediyoruz, Balkanlar'a gittiğimizde de hissediyoruz, Afrika'ya gittiğimizde de hissediyoruz bunu. Onun için biz daha çok çalışacağız, daha çok bir araya geleceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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