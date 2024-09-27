Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Dezenformasyona Yanıt - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Dezenformasyona Yanıt

Sağlık Bakanı Memişoğlu\'ndan Dezenformasyona Yanıt

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'da Suriyelilere özel bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılacağı iddialarının dezenformasyon olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki sağlık sisteminin Covid-19 sürecinde ne kadar iyi olduğunu vurguladı.

27.09.2024 18:29  Güncelleme: 18:34
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Konya'da Suriyelilere özel bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılacağı" yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu belirterek, "Böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un açıklamalarına dayanarak sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Bizler misafirlerimize her türlü hizmeti veririz. Ancak bunu kötü niyetle kullanan ve 5 yıl evvel il müdürümüzün söylediği birkaç ifadeyi kötü niyetli sosyal medyada arkadaşların yanlış yaptığını düşünüyorum. Böyle bir durumumuz olmadığı gibi bunu da anlamlandıramıyoruz" diye konuştu.

Memişoğlu, "Özellikle sosyal medyada 5,6 sene evvel o günkü şartlara göre söylenmiş birkaç kelimeyi dezenformasyon şeklinde, sosyal medyada yayan arkadaşlarımızın ne düşünceyle bunu yaptıklarını anlamış değilim" şeklinde konuştu.

Covid-19 salgını döneminde Türkiye'deki sağlık altyapısının ne kadar iyi olduğunu bütün dünya gördüğüne işaret eden Bakan Memişoğlu, "Biz insanlığa sağlık anlamında hizmet etmekle mükellefiz. Aynı zamanda kendi insanımızın da en iyi sağlık hizmetini almaya hakkı olduğunu ve bunu verdiğimizi belirtmek istiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar çok yaygın, ücretsiz ve altyapısı kuvvetli, insan gücü kaliteli sağlık hizmeti sunulmuyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret ettiği Amasya Valiliği'nde görevine yeni başlayan Amasya Valisi Önder Bakan'a başarılar dileyen Memişoğlu, inşasına başlanan 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi binasının 2026 yılının ilk aylarında hizmete açılmasının planlandığını da açıkladı. Ziyarette AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile diğer yetkililer de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Dezenformasyona Yanıt - Son Dakika

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