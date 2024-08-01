Sağlık Bakanı Memişoğlu: Trabzon'a güzel bir şehir hastanesi inşa edildi - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Trabzon'a güzel bir şehir hastanesi inşa edildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'a güzel bir şehir hastanesi inşa edildiğini belirterek, "İnşallah 2025 senesi sonu itibarıyla milletimizin hizmetine sunacağız. Şu anda yüzde 43 bandında inşaatımız.

01.08.2024 18:44
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'a güzel bir şehir hastanesi inşa edildiğini belirterek, "İnşallah 2025 senesi sonu itibarıyla milletimizin hizmetine sunacağız. Şu anda yüzde 43 bandında inşaatımız." dedi.

Akyazı Mahallesi'ndeki Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Memişoğlu, çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Memişoğlu, toplantının ardından gazetecilere, sağlık hizmetleri, yatırımlar ve sorunları değerlendirmek üzere Trabzon'da bulunduklarını söyledi.

Trabzon'a güzel bir şehir hastanesi yapıldığına işaret eden Memişoğlu, "İnşallah 2025 senesi sonu itibarıyla milletimizin hizmetine sunacağız. Şu anda yüzde 43 bandında inşaatımız. İnşaatın bitiminde çok güzel bir hastanemizi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'hayalim' dediği hastanelerden bir tanesini de Trabzon'a kavuşturacağız." diye konuştu.

Trabzon'un sağlıkta gelişmiş bir şehir olduğunu ifade eden Memişoğlu, yaşanan bazı sorunları da çözmeye çalışacaklarını anlattı.

Memişoğlu, Türkiye'nin, dünyanın sayılı sağlık hizmetini iyi sunan ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Daha da iyi olacağız. Bunun yanında hem teknolojisini hem bilimini de üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Memişoğlu, Trabzonspor'un kuruluşunun 57. yılı ve süper lige çıkışının 50. yılının kutlandığı çok güzel nostaljik bir toplantıya da katıldığını anımsatarak, Trabzonspor'a ligde ve bu akşam oynayacağı Avrupa Kupası maçında başarı diledi.

"Biz sağlıkçılar insanları yaşatmaya çalışıyoruz"

Bakan Kemal Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Gazze'deki olaylar, İran'daki olaylar, vahşeti ve maalesef insanlığı yaralayan, vahşeti yapan bu bazı ülkelerin, İsrail'in ve bunu seyreden, buna izin veren bazı ülkelerin kendine gelmesini istiyoruz. Biz sağlıkçılara üzülüyoruz. Hastaneler bombalanıyor, insanlar öldürülüyor. Onun için de bizlerin daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok üretmemiz gerekiyor ve bu konuda da bütün dünyanın daha hassasiyet göstermesini bekliyoruz."

Sağlıkçıların insanları yaşatmaya çalıştığının altını çizen Memişoğlu, "İnsanlara fayda olmasına çalışıyoruz. Maalesef 40 bin insanın öldüğü, öldürüldüğü, canlara kıyıldığı görüntüleri, olayları yaşamak istemiyoruz. Biz sağlıkçılar insanları yaşatmaya çalışıyoruz. Bu olaylardan daha çok etkileniyoruz. Onun için dünyanın barışçıl, iyi niyetli ve düzgün yönetilmesini istiyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu'na incelemeleri sırasında Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Memişoğlu, daha sonra 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzun Sokak'ta esnafı ziyaret etti, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü, Fatih Devlet Hastanesi ve Trabzon Sağlık Müdürlüğünü de ziyaret eden Bakan Memişoğlu, sağlık yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Memişoğlu: Trabzon'a güzel bir şehir hastanesi inşa edildi - Son Dakika

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