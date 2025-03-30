Şahin: "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyacağı en büyük eser 'terörsüz Türkiye'dir"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin Karabük'te konuştu

KARABÜK - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin ortaya koyacağı en büyük eserin 'terörsüz Türkiye' olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanlığının bayramlaşma programına katıldı.

"Türkiye üzerinden oyun oynanmak isteniyor"

Programda konuşan Şahin, son günlerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İnsanoğlunun en büyük özelliklerinden biri, utanma gibi bir özelliği olmasıdır" diyen Şahin, "Herhangi birimiz haklı veya haksız bir isnatla karşılaşsak, bu yargı, savcılık ve mahkemeler tarafından yapılabilir. Hepimizin yüzü kızarmaz mı? Son günlerde bakıyoruz bu kadar ağır ithamlar ve isnatlar karşısında bulunanların yüzü asla kızarmıyor. İçinden geçtiğimiz su süreçte lütfen Türkiye'de olup bitenleri iyi takip edin. Türkiye hakkında oyun oynanmak isteniyor ama buna benzer oyunları geçmişte gördük. Bu oyunlar sonuç vermedi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin huzur içerisinde bir bayram yaşadığını ifade eden Şahin, "Bunu bozmak isteyenler var ve Türkiye'nin en önemli hedefi 40 yılı aşkın bir süredir Türkiye'nin başına bela olmuş maddi ve manevi kaybımıza neden olmuş terör örgütünü ortadan kaldırmak ve terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmaktır" dedi.

Şahin, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok hizmet ve eserler ortaya koyduğunu aktararak şunları söyledi: "İnanıyorum ki siyasi hayatı boyunca Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ortaya koyacağı en büyük eser terörsüz Türkiye eseri olacaktır. Bunu inşallah hep birlikte başaracağız."

Teröre harcanan paranın Türkiye'nin kalkınmasında kullanılmasında sağlanacak yararlardan bahseden Şahin, "Teröre harcadığımız parayı söylesem dudaklarınız uçuklar. Buraya gidecek para hazinede kaldığında Türkiye'nin kalkınması, dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomik durumunu yükseltmek, gelir seviyelerini, alım güçlerini arttırmak için kullanıldığında Türkiye başka bir türkü olmaz mı?" diye konuştu.

Şahin, Türkiye yakın bir zamanda terörden de kurtularak dünyanın en gelişmiş ve kalkınmış 10 ülkesi arasına girme hedefini gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

Konuşmanın ardından bayramlaşma ile program sona erdi.