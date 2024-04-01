Sakarya'da Seçim Kutlamaları Halaylar Çekip, Göbek Atarak İşte Böyle Kutladılar

Sakarya'da seçim kutlamaları
Halaylar çekip, göbek atarak işte böyle kutladılar
SAKARYA - Sakarya'da resmi olmayan sonuçlara göre değişen 11 ilçenin belediye başkan adayları için zafer kutlamaları yapıldı.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için vatandaşlar sandık başına gitti. 796 bin 924 seçmenin bulunduğu il genelinde 2 bin 639 sandıkta oy kullanıldı. Bu çerçevede resmi olmayan sonuçlar göre, Cumhur İttifakı adaylarından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın oldu. Büyük Birlik Partisi adaylarından Şenol Dinç Erenler Belediye Başkanı, İrfan Püsküllü ise Hendek Belediye Başkanı oldu. Yeniden Refah Partisi adaylarından Kadir Yazgan Kaynarca Belediye Başkanı, Selçuk Yıldız Geyve Belediye Başkanı, Mehmet Murat Çoruhlu Karapürçek Belediye Başkanı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre ise İYİ Parti adayı Mehmet Ata Ferizli Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Nihat Arda Şahin Sapanca Belediye Başkanı oldu. Bu çerçevede Sakarya'da değişen 11 ilçenin belediye başkan adayları için zafer kutlamaları yapıldı. İlçelerde alanlara toplanan vatandaşlar, halaylar çekip göbek atarak resmi olmayan sonuçlara göre zaferlerini kutladı.
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