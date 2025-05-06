Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Politika

Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel uğradığı yumruklu saldırı sonrası katıldığı ilk grup toplantısında salonu ayağa kaldırdı. Özel "Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur. O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla, hodri meydan" ifadelerini kullandı.

06.05.2025 13:46
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DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için Atatürk Kültür Merkezi'ne giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel binadan çıkışı sırasında yumruklu saldırıya uğradı.

"SALDIRIYA BİR CEVABIMIZ OLACAK"

Saldırgan Selçuk Tengioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Özel saldırının ardından ilk grup toplantısına katıldı. Saldırıya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Özel "Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan" dedi.

"BİR İHTAR ÇEKTİLER, İLK GÜN DEDİĞİM YERDEYİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Saldırı bize, bana, size, hepimize yazılmış bir açık mektuptur. Bir ihtar çektiler, ilk gün dediğim yerdeyim. Hiçbir siyasi partiyi, oluşumu bu işten doğrudan sorumlu tutmuyorum. 'Şu yapmıştır, bu yaptırmıştır' asla demem. Kimin yaptığını araştırmak savcının, polisin, devletin görevidir

"EVLAT KATİLİNİN ELİNİ ÇIPLAK YOLLAYANA SÖYLÜYORUM..."

Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan! O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla, hodri meydan!"

Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel\'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

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Son Dakika Politika Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ramazan Karakuş:
    Özgür özel tutuklanmali bu ülkede padişahlık olmalı Erdoğan dan sonra oğlu Bilal Erdoğan ülkeyi yonetmeli bizim izmirli gençler olarak isteğimiz budur. 36 83 Yanıtla
  • Emrullah gullu:
    işin gücün şov 75 24 Yanıtla
  • Babakartal:
    Sulh ile uslanmayanı etmeli tekdîr Tekdîr ile uslanmayanın ... 45 38 Yanıtla
  • 152952:
    bu kadar cahil bir insan olamaz ya şu partimin geldiği noktaya bak işte bu yüzden devleti yönetemeyecek birilerini bu partinin başına getiriyorlar bilerek yoksa deniz baykalı kılıçaroğlunu niye yediler birilerinin işi gücü yok seni şamarlatsın senin tutmadığın nerden belli Sezgin tanrıkuluyla tokalaşıyor bu ne alaka aynaya bakın aradığınız orada görünecek 54 22 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    CHPlideri yumruklu tiyatrodan sonra sokakları daha çok karıştırma kutuplaştırmayı artırma gerilimin dozunu yükseltme Kararı alarak Devlete meydan okumaya bahane edecek. Peki ne olacak? Bu israile yarayacak ve Türkiyeyi kendi içinden çürüterek kendi kendisiyle zaman kaybetmesini sağlayacak.böylelikle israilin işgal politikaları karşısinda duracak bir güç kalmamış olacak. 24 4 Yanıtla
  • SELO:
    SİYASETİN SESİ OLAMASSIN TİYATROCU 20 3 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    adamsın AKP hükümeti istifa 3 15 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    CEHEPE DEMEK TİYATRO DEMEK 12 3 Yanıtla
  • munzurlu:
    Yıllardır adam gibi muhalefet olmadı bu devletin karşısında. Vurmayla yakmayla kırmayla bir yere varamazsınız. İktidarı iktidar yapan muhalefettir. 12 1 Yanıtla
  • bedir arslan:
    demekki sizin kaderinizde var kılıçtaroğlua yumruklanmştı ne oldu hiç bir şey 4 2 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    tamam kardeşim bir parti lideri olarak mücadeleni ver de ortalığı germenin de bir anlamı yok ya devlet gereğini yapıyor mu yapıyor daha neyin bağırtısı çağrısı ha sen diyorsun ki reklamını iyisi kötüsü olmaz eyvallah 0 0 Yanıtla
  • Sakin Su:
    2 ihtimal var 1.tiyatro, 2.imamoğlu Özel e kendini hatırlatmak için yaptırdı. Başka seçenek yok, 0 0 Yanıtla
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