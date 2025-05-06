DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için Atatürk Kültür Merkezi'ne giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel binadan çıkışı sırasında yumruklu saldırıya uğradı.
Saldırgan Selçuk Tengioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Özel saldırının ardından ilk grup toplantısına katıldı. Saldırıya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Özel "Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Saldırı bize, bana, size, hepimize yazılmış bir açık mektuptur. Bir ihtar çektiler, ilk gün dediğim yerdeyim. Hiçbir siyasi partiyi, oluşumu bu işten doğrudan sorumlu tutmuyorum. 'Şu yapmıştır, bu yaptırmıştır' asla demem. Kimin yaptığını araştırmak savcının, polisin, devletin görevidir
Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan! O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla, hodri meydan!"
Son Dakika › Politika › Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı - Son Dakika
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