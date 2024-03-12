AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Malatya\'yı ayağa kaldırmak istiyor

Politika

Malatya'da gerçekleşen Akçadağlılar Buluşmasına katılan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, "Temel meselemiz şehrimizden göç edenlerin tekrar kente döndürülmesi. Bunun hesabını yapıyoruz, bunun içinde Malatya'yı biran önce ayağa kaldırmamız lazım" dedi.

Mevlana düğün salonunda gerçekleşen Akçadağlılar buluşmasına AK Parti Gurup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Cumhur İttifakının AK Parti ve MHP teşkilatları ile Akçadağlılar katıldı.

Programın açılışında konuşan Cumhur İttifakının AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Hasan Ulutaş, düzenledikleri toplantıya katılanlara teşekkür ederek, "Rabbim bizleri utandırmasın. Çıktığımız bu yolu İnşallah başarıyla tamamlayacağız" dedi.

MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş ise 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, "Hepimiz yaralandık, yasımız vardı. Yaralarımızı devletimizin desteği ile el birliği ile sarıyoruz. Memleketi tekrar ayağa kaldırmak için gayret ediyoruz. 6 Şubatın yaralarını sarmak, memleketi ihya ve inşa etmek için cumhur ittifakının çabasına destek vermemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit'te yaklaşan yerel seçimlerin önemine değinerek sandığa gideceklerin mutlaka adayları iyice araştırmasını ve öyle karar vermesini istedi. Cumhur ittifakı olarak Malatya'yı en kısa sürede ayağa kaldıracak adaylarla yola çıkıldığını belirten Geçit, "İnşallah Akçadağ'da Hasan Ulutaş, Yeşilyurt'ta bizleri, Büyükşehirde de Sami başkanımızı güçlü bir şekilde desteklemenizi istiyoruz ki elimiz güçlü olarak merkezi hükümetin hizmetlerini sizlerin ayaklarınıza getirelim" dedi.

"Malatya'yı biran önce ayağa kaldırmamız lazım"

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ise konuşmasında seçim sürecinde işledikleri ana temanın yıkılmış Malatya'yı biran önce ayağa kaldırmak olduğunu dile getirerek, "Malatya'mızda toplamda 70 bine yakın hak sahibimiz bulunuyor. Allah'ın izniyle bu hak sahibi kardeşlerimizin konutlarının inşaatları sürüyor. Bir kısmını bitirip teslim ettik. Her ay belli oranda teslime de devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.

Malatya'da 35 olan rezerv alanının şuan itibariyle 42'ye çıkarıldığını da aktaran Sami Er, buralarda biran önce inşaatlara başlanılması adına vatandaşların da kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Rezerv alanlarına yapılacak TOKİ konutlarının her vatandaşın faydasına olduğunu ifade eden Er, "Geldiğimiz günden beri Malatyalıların nasıl konutlarına ulaşacağı, işyerlerine ulaşacağı noktasında çalışmalarımız var. Temel meselemiz şehrimizden göç edenlerin tekrar kente döndürülmesi. Bunun hesabını yapıyoruz, bunun içinde Malatya'yı biran önce ayağa kaldırmamız lazım" şeklinde konuştu.

Sami Er, Akçadağ ilçesinde de depremin izlerinin silinmesi adına yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü belirterek buradaki kontu ve işyerlerinin yapımını da yakından takip edeceklerini söyledi.

"Bu seçimlerde de Malatya Cumhur ittifakına güçlü bir destek verecektir"

Programda daha sonra söz alan AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu'da Malatya'nın 17 seçimdir her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin yanında yer aldığını hatırlatarak bu seçimde de Cumhur ittifakına güçlü bir destek vereceğine inandığını ifade etti. Yerel seçimlerden sonra 4 yıl seçimsiz bir sürecin olduğunu belirten Aksu, "Bu dönemde hem Malatya'nın ihtiyacı olan yatırımların takibi, hizmetlerin yeterince gelebilmesi için Sami başkanımız ve ilçe başkanlarımıza büyük bir destek verilmesi gerekiyor ki yerel ve merkezi hükümetimizin aynı zeminde buluşturalım" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan'da Akçadağlıların siyaseti çok iyi bildiğini belirterek, "Çünkü çok iyi takip ediyorsunuz, ince eleyip sık dokuyorsunuz, kararınızı da öyle veriyorsunuz. Kimin gerçekten Malatya için Akçadağ için bir şey yapacağını, kimin sadece laf ürettiğini Akçadağlılar bizlerden iyi biliyor" dedi.

"Malatya'mızı o güzel eski günlerine döndüreceğiz"

Programda son olarak söz alan AK Parti TBMM Gurup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler'de az bir zamanın kaldığı 31 Mart seçimleri öncesi gece gündüz demeden çalışmaları gerektiğini belirterek, "Kapı kapı, gönül gönüle, omuz omuza Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle Akçadağ'da şuana kadar eksik kalmış, unutulmuş birçok eksiği tamamlamak için 31 Mart akşamı büyük bir zafere imza atacağız. Ben AK Parti Gurubu başkanı olarak Sami Er ile uzun süre beraber çalıştım. Kendisinin belediyeciliğine, çalışmasına, birikimine emeklerine şahidim. İnsan yolda tanınır derler ya işte biz de buna yakinen şahit olduk. Güzel Malatya'mızı bu adaylarımız ile yeniden ayağa kaldıracağız. Malatya'mızı o güzel eski günlerine döndüreceğiz" diye konuştu. - MALATYA