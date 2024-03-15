Samsun'a İki Yeni Liman Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Samsun'a İki Yeni Liman Yapılacak

Samsun\'a İki Yeni Liman Yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'a iki yeni liman yapılacağını, merkezdeki limanın ise sadece yat ve kruvaziyer gemi limanı olacağını açıkladı.

15.03.2024 19:49  Güncelleme: 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'a iki yeni liman yapılacağını, merkezdeki limanın ise sadece yat ve kruvaziyer gemi limanı olacağını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi gerçekleştirildi. 40 maddenin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Mustafa Demir meclis üyelerine veda ederken, karara bağlanan İlkadım ilçe sınırları içerisinde kruvaziyer liman ve kıyı koruma yapısı amaçlı nazım ve uygulama imar planına esas görüş verilmesi teklifi hakkında açıklamada bulundu.

"Merkez liman sadece kruvaziyer ve yatlar için kullanılacak"

Düzenlenecek plan ile birlikte merkez limana sadece turizm amaçlı gemilerin girebileceğini, tırlar ve yük taşıyan gemilerin yapılacak 2 yeni limana gideceğini ifade eden Mustafa Demir, "Yeni Organize Sanayi Bölgesi önüne 2 tane liman yapılacak. Bunlardan bir tanesi mevcut Samsun Limanı'ndan daha büyük olacak. 15 milyon tonu yakalayacak nitelikte yeni bir liman inşasını planlıyoruz. Yapıldığında merkezdeki limanın eleçleme noktasında tüm altyapısı kaldırılacak. Orası sadece yat ve kruvaziyer gemi için kullanılacak limana dönüşecek. Bu şehrin geleceği çok parlak. Bizden önce de kim taş üstüne taş koyduysa şehir için kıymetlidir. Biz bardağın dolu tarafını görmek durumundayız. Bu mecliste çok önemli kararlar aldık. İddia ediyorum, slogan olsun istiyorum. 'Bu şehir dünyaya örnek bir şehir olacak.' Yürüyüş bu yürüyüştür. Yatay kalkınma, gelir adaleti, hakkaniyet, doğal güzelliği, suya, toprağa verdiği değeriyle, tüm gelişme alanlarının çok etkin ve güçlü olduğu bir şehir Samsun. Tarım, spor, eğitim, sanayi, doğa, mutluluk, sağlık şehri Samsun. Bu vasıfları tüm uygulamalarımızda hesaba kattık" dedi.

"Bu ülkenin en mutlu insanıyım, 30 yıl milletime hizmet ettim"

Planla birlikte Samsun'un çehresinin değişeceğine değinen Demir, "Bizim merkez liman, tam bir kruvaziyer gemilerin ve turistlerin cirit attığı, park ettiği, konakladığı yat limanı noktasında da ciddi bir hüviyet arz eden bir de sivil halkın liman içerisinde olabilecek kafeler, restoranlar, teknelerle tam bir cümbüş, insanların kendini oradan alamayacağı bir alana dönüşecek. O limana giren demir yolları ve ulaşım yapılarının kalkmasıyla müthiş bir de yaya ve yatay anlamda büyük çapta rahatlama yaşanacak. Hesabımız bu. Bu ülkenin en mutlu insanlarından biriyim. 30 yıldır milletimin hizmetindeyim. Bu işe ilk girerken hangi duygudaysam aynı duygularla bu başkanlık görevimi de sona erdiriyorum. Bu benim için büyük bir huzur ve mutluluk kaynağıdır" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Samsun Müzesi'nin açılışının yapıldığını, yine 2024-2028 yıllarını kapsayan Samsun Turizm Master Planı'nın kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlatan Demir, "Sayın Bakanımız 2 defa Samsun'a geldi. Turizm tanıtımında çok hayırlı gelişmelere vesile oldu. Şu anda turizmin tanıtımı noktasında en ön planda tuttuğu şehirlerden birisi Samsun. Bu arada 8-16 Haziran'da Kültür Yolu Festivali'ne konu Samsun. İnşallah ilk kez düzenlenecek. Türkiye'de 16 il var Samsun'da bu sene dahil oldu. Bu bir çığır, bambaşka bir dönüm noktası. Samsun Turizm Master Planımızın lansmanını yaptık. Sayın Bakanımızın bizzat ifadesi sanırım Türkiye'de 3'üncü veya 4'üncü iliz Turizm Master Planı olan. Arkadaşlar bu çok büyük bir vizyon, verimliliktir. Şu anda bizim 2028 yılında hedeflediğimiz ziyaretçi sayısı 2 milyon. Arkadaşlar şehirlerde ve ülkelerde kritik bir sayı vardır nedir biliyor musunuz? Nüfusunuz kadar ziyaretçiyi ağırladığınızda dünyanın en önde gelen turizm şehri, turizm beldesi veya turizm ülkesi haline dönüşüyorsunuz. Bizim 1 milyon 400 bin nüfusumuz var. 2026, 2027 yıllarında muhtemelen nüfusumuzdan daha fazla ziyaretçiyi ağırlar hale geleceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Demir ve meclis üyeleri, akşam saatinde sona eren toplantının ardından veda iftarında bir araya geldiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Mustafa Demir, Samsun, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun'a İki Yeni Liman Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki soykırım boyutlarına varmış olan katliama tepki gösteren sivil toplum kuruluşlarını övdü
    20:58 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki soykırım boyutlarına varmış olan katliama tepki gösteren sivil toplum kuruluşlarını övdü

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan büyük katliama tepki göstermeyen İslam ülkelerine rağmen dünyanın dört bir tarafındaki sivil toplum kuruluşlarının ciddi bir hassasiyet gösterdiğini belirtti. Kurtulmuş, ayrıca Türk Kızılayı'nın sivil toplumdaki önemine de değindi.

  • Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı İftar Programı Düzenlendi
    20:57 Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı İftar Programı Düzenlendi

    Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Programa Yeniden Refah Partisi Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, 39 ilçe belediye başkan adayı ve çok sayıda partili katıldı. Yeni Refah Genel Başkanı Erbakan, 'Bu seçimde Allah'ın izniyle yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız' dedi.

  • Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı yatırımlarla borçları ödeyip projeleri gerçekleştirdi
    20:54 Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı yatırımlarla borçları ödeyip projeleri gerçekleştirdi

    Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediyenin borçlarını ödeyip projeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Ercengiz, önümüzdeki 5 yıl için huzurlu ve konforlu bir Burdur yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

  • İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı
    20:53 İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılmak istiyor
    20:51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılmak istiyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılabilmek, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten büyük, güçlü bir ülke yapmak istediklerini söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında kendi doğal gazını üreten, kendi petrolünü bulan ve çıkaran bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, doğal gazın 2002'de sadece 5 şehirde olduğunu hatırlatan Bayraktar, bugün ise 81 ilde doğal gazın kullanıldığını ifade etti.

  • Özgür Özel:
    20:43 Özgür Özel: "İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen görüntüler 2019 yılına ait"

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüntüleri AK Parti'li bir avukat kaydetmiş ve para karşılığı CHP'ye vermiş. Özel, ayrıca Isparta'da yapılacak seçimlerde destek istedi ve emekli maaşlarındaki düşüşü eleştirdi. Gençlerin yurtdışına gitme planlarına da değinen Özel, Isparta'ya hizmet etmek için elindeki imkanları kullanacağını söyledi.

  • Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata
    20:35 Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi Bursa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun." dedi.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de vatandaşlarla iftarda buluştu
    20:33 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de vatandaşlarla iftarda buluştu

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Yumaklı, konuşmasında vatandaşa hizmetin önemini vurgulayarak, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Altıeylül ilçesinin sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti ve vatandaşların memnuniyetinin kendileri için yeterli olduğunu ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve terör örgütü Türkiye'nin huzurunu istemedi
    20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve terör örgütü Türkiye'nin huzurunu istemedi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin adımlarını engellediğini ve terör örgütünün de huzurun bozulmasına hizmet ettiğini belirtti. Erdoğan, Hakkari'nin kaynaklarını terör örgütlerine aktarmadan kullanacak isimler belirlediklerini söyledi ve Hakkari'deki projeler hakkında bilgi verdi.


20:35 Akşener’den Erdoğan’a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata
19:45 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu oyun iyice kirlendi“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt
18:55 Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı
18:23 CHP’li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi CHP'li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi
16:32 Netanyahu, Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti
17:33 Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı
17:21 Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’i işgal edeceğiz Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel'i işgal edeceğiz
16:53 UEFA’dan Fenerbahçe’ye 3 maç deplasman seyircisi cezası UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman seyircisi cezası
16:10 Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 20:59:25. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'a İki Yeni Liman Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement