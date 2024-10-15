Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Terme\'nin İdari Ayrılma Teklifini Reddetti

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi, "Terme ilçesi Muratlı Mahallesi'nin idari yönden buradan ayrılarak Çarşamba ilçesine bağlanması" maddesini oy birliği ile reddetti. Yaklaşık bin nüfuslu mahalle, Terme sınırları içerisinde kaldı.

SBB Meclisi Ekim ayı son toplantısında ilgili komisyonlardan havale edilen 31 madde görüşüldü. SBB Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan toplantıda 26 madde 'oy birliği', 4 madde ise 'oy çokluğu' ile kabul edilerek karara bağlandı. 1 maddenin ise geldiği komisyonda bekletilmesine karar verildi.

Başkan Kul: "Muratlı Mahallesi örnek olursa tüm idari sınırlar alt üst olur"

"İl İdare Kurulu'nun Terme ilçesi Muratlı Mahallesi'nin idari yönden buradan ayrılarak Çarşamba ilçesine bağlanması" teklifi maddesi teklifi, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile reddedildi. Söz konusu madde hakkında açıklamalarda bulunan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Muratlı gibi diğer yerlerde de bu tip talepler olabilir. İdari yönden bir ilçeden ayrılıp diğer ilçeye bağlama kararının yetkisi büyükşehir belediye meclislerine ait. Daha önce de bu talepleri oylanmış ve reddedilmişti. İçişleri Bakanlığı da reddetmişti. Şimdi yeniden gündeme ve meclisimiz yine uygun görmedi. Zaten Muratlı ve diğer kırsal mahallelerle birlikte Çarşamba sınırında bunlar ama diğer sınırlarda olanlar da var. Bu eğer örnek olursa sadece Terme ile alakalı değil, tüm ilçelerin sınırlarında bu tür çalışmalar olursa idari sınırlar alt üst olur. Biz zaten bunu düşünerek Muratlı, Taşlık'tan başlayarak o bölgeden belediyemizin ücretsiz servislerini başlattık. Vatandaşlarımız Terme'ye daha çabuk ve konforlu gelsin diye bu hizmeti yaptık. Herhangi bir sorun yok. Hizmetlerimizi de aksatmadan veriyoruz. Zaten büyükşehir yasası olduğu için anayolları, suları ve diğer altyapıları büyükşehir belediyesi yapacak. Çarşamba'ya da bağlı olsalar, Terme'ye de bağlı olsalar böyle. Bu çok eskiden gelen bir olaydı. Bu şekilde vatandaşlarımızın gönlünü alarak da defteri kapattık diye düşünüyorum. Herhangi bir sorundan dolayı değil, tekrar gündeme gelen konu yasal olarak hem İçişleri Bakanlığı hem de meclisimiz tarafından kapatıldı ve reddedildi" dedi.

Cumhuriyet Meydanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Meclis toplantısında " Milli Savunma Bakanlığı'nın davacı olduğu, Cumhuriyet Meydanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanında yapılan imar planlarında yer alan Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli taşınmazın yer aldığı Samsun 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda meydan kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliği" teklifi maddesinin komisyonunda bekletilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Yeniden Refah Partisi'nde istifa

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden(YRP) Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Tekkeköy Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Özkan Karakaya, meclise sunduğu dilekçe ile YRP'den istifa ederek, 'bağımsız meclis üyesi' olduğunu kamuoyuna duyurdu. Karakaya, bundan sonraki çalışmalarını bağımsız üye sıfatıyla yapacağını iletti.

SAMÜ imar planı değişikliği maddeleri meclisten geçti

"Canik ilçesinde bulunan Samsun Üniversitesi'ne(SAMÜ) ait Gürgenyatak ve Devgeriş Mahallesi'nde bulunan taşınmazların imarla Günibirlik Turizm Tesis Alanı yapılması konusunda 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davaları neticesinde nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine yapılan itirazların değerlendirilmesi" teklifi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Tekkeköy Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) depolama ve sanayi kullanım alanları meclisten geçti

Yeni yapılacak olan OSB Bölgesi için oy birliği kararı çıkarken, sanayi alanı kullanımı oluşturulmasına yönelik nazım ve uygulama imar plan değişikliği teklifi ise oy çokluğu ile meclisten geçti. CHP grubu, yeni OSB'ye karşı olmadıklarını ancak imar planı için en az 1 ay daha çalışma yapılması gerektiğini savunarak OSB yapılmasına 'evet', imar plan teklifine ise 'ret' oyu verdiklerini ifade ettiler.

SASKİ'nin 125 milyon TL'lik kredi talebine onay

Toplantıda ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası A. Ş.'den 125 milyon TL kredi kullanmasına yönelik yetki verilmesi teklifi de oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bir sonraki olağan toplantısı 11 Kasım Pazartesi günü yapılacak. - SAMSUN