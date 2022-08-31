Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret

31.08.2022 18:44
Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST KARADENİZ'i gezen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Burada önemli olan şu: Türkiye teknoloji alanında, özellikle de savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor.

Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST KARADENİZ'i gezen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Burada önemli olan şu: Türkiye teknoloji alanında, özellikle de savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor. Hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım" dedi.

Bir dizi ziyaretler için Samsun'a gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, T3 Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e sürpriz ziyaret yaptı. Bazı stantlara uğrayıp bilgi alan Kılçdaroğlu'na zaman zaman vatandaşlar tepki göstererek, 'yapılan yatırımları halka anlatmasını' istedi.

"Türkiye savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor, destek vermemiz lazım"

Alandan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Alan gayet güzeldi. Teknolojiye, bilime yatırım yapmak çok önemli. Bu alanda da üniversitelilerin de başarı göstermesi hepimizi mutlu edecek. Burada önemli olan şu: Türkiye teknoloji alanında, özellikle de savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor. Hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım. Bu yatırımlara A partisi B partisi ayrımı yapmak da yanlış. Yapan bizim insanlarımız. Burada çalışanlar, üniversitelerde okuyan bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın yaptığı başarıları kim gölgelemek isteyebilir. Her birimiz bakmalıyız. Ben daha önceden sizin haberiniz yokken İkitelli'deyken gidip bunları ziyaret ettim. Sizin haberini bile yoktu. Gazeteci olarak haberiniz yoktu. Sadece o firma bu firma değil başka firmalara da baktım. Şu anda İzmir'de Silikon Vadisi'nde yatırım yapan Türk vatandaşları orada bir silikon vadisi oluşturma konusunda bir çaba harcıyorlar. Bakan yardımcısına da söyledim. Onlara da destek verin dedim. Sorun Türkiye sorundur. Bunları A partisi B partisi şeklinde yaparsanız yanlış olur. Bunun sürekliliğinin olması lazım. Süreklilik bizim açımızdan son derece değerlidir" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret - Son Dakika

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