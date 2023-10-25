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Samsun'da camileri kundaklamaya çalışan şahıs FETÖ'den ihraç edilen eski imam çıktı - Son Dakika

Samsun'da camileri kundaklamaya çalışan şahıs FETÖ'den ihraç edilen eski imam çıktı

Son Güncelleme: 25.10.2023 20:10

Samsun'da bir camiyi kundaklayıp iki camiyi de yakmaya çalışan şahıs, başka bir mahallede elinde benzin dolu şişelerle yakalandı. Şahsın FETÖ'den ihraç edilen eski imam olduğu belirlendi.

Samsun'da bir camiyi kundaklayıp iki camiyi de yakmaya çalışan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, FETÖ'den ihraç edilen eski imam olduğu belirlendi.

Samsun'da Cami Yakma Girişimi

BİR CAMİYİ KUNDAKLAYIP İKİ CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk olarak 19 Mayıs ilçesine gelen bisikletli bir kişi, ikindi namazında cemaatin arasına karıştı. Burada camiyi yakmaya çalışan kişiyi cemaat uzaklaştırdı. Ardından yakındaki Bafra ilçesine bağlı Taşköprü Afurcuk Camisi'ne giden kundakçı, imamın kullandığı odaya girerek Kur'an-ı Kerimleri ateşe verip, odayı kilitleyerek kaçtı. Cemaatin yardımı ile itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında camide büyük hasar meydana geldi. Ardından Bafra Üçpınar Köyü Merkez Camisi'nin kapısını yakmaya çalışırken imam tarafından fark edilen şahıs, kaçarak kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Güvenlik kameralarını incelemeye alan güvenlik güçleri şansın kimliğini belirledi. Kimliği belirlenen şahsı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. İ.Ç. isimli şahıs, bugün Sürmeli Mahallesi'nde bir vatandaşın dikkatini çekmesi üzerine jandarmaya haber verildi.

Samsun'da Cami Yakma Girişimi

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ İMAM ÇIKTI

Kısa sürede Sürmeli Mahallesi'ne gelen ekipler elinde bulunan poşette benzin dolu şişelerle birlikte İ.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın FETÖ'den ihraç edilen Ordu Ünyeli eski imam olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da camileri yakmaya çalışan şahıs FETÖ'den ihraç edilen eski imam çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Samsun'da camileri kundaklamaya çalışan şahıs FETÖ'den ihraç edilen eski imam çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da camileri kundaklamaya çalışan şahıs FETÖ'den ihraç edilen eski imam çıktı - Son Dakika
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