Samsun'da kentsel dönüşüm için imar planı onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Samsun'da kentsel dönüşüm için imar planı onaylandı

Samsun\'da kentsel dönüşüm için imar planı onaylandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşüme yönelik yaptıkları imar planının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı. Samsun'daki tüm kentsel dönüşümün uygulaması gereken adalar ve mahalleler tespit edilmiş durumda.

11.03.2024 16:54  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşüme yönelik yaptıkları imar planının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığını açıklayarak, "Artık Samsun'daki tüm kentsel dönüşümün uygulaması gereken adalar, mahalleler şu anda tespit edilmiş durumdadır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Başkan Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

" Türkiye'nin her santimetrekaresini deprem kuşağında"

Toplantının başında, Samsun'da gece saat 03.10'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle ilgili konuşan Başkan Demir, "Saat 03.10'da bir deprem gerçekleşti. Atakum açıklarında yaklaşık 18 kilometre derinlikte bir deprem oldu. Büyük geçmiş olsun. Türkiye'yi göbekten saran ve tekrar İstanbul ve Ege Bölgesi'nde birleşen 2 önemli fay hattının içerisindedir. Çapraz fay hatları da var. Türkiye'nin her santimetrekaresini deprem kuşağındadır. Bu zeminin yumuşak olma durumuna göre farklılık gösteriyor. Bu coğrafya hareket halinde olan bir coğrafyadır. Türkiye 60'lı, 70'li, 80'li ve 90'lı yıllarda köylerden kentlere çok yoğun göç aldı. Bu göçün neticesinde yerel yönetimler planlı yapılaşmaya öncülük yapamadı. Ülkemiz, çok ciddi bir yapı stokunun kentsel dönüşüme tabi tutulması, yıkılıp yeninden yapılması, yapı stokunun yenilenmesiyle, gerçeğiyle, karşı karşıyadır" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm imar planı onaylandı"

Samsun'da kentsel dönüşüm konusunda çok önemli icraatlar, projeler hayata geçirildiğini ifade eden Demir, "2 ay içinde Gülsan'da kamulaştırması tam anlamıyla bitecek, Mayıs ayı itibarıyla Toybelen'e taşınacak. Bizim kentsel dönüşüm diye daha önce belirlenen o kesimde de kentsel dönüşüme yönelik yaptığımız imar planı şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca da onaylandı. Plan kesinleşti. Arkadaşlar çalışmalara başladılar. Yeni yönetimin görevi devralmasıyla hızlanacak olan oradaki yeni oluşan bulvarları, yolları açarak kentsel dönüşüme hız verilecek. Birçok adalarda yolların açılmasıyla kentsel dönüşüm kendi ada bazında gerçekleşecek. Artık Samsun'da Canik Soğuksu, Gaziosmanpaşa'dan başlayarak Yeni Doğan, Fatih Mahallesi, Karasamsun Mahallesi'ne kadar geniş alanda Samsun çanağındaki tüm kentsel dönüşümün uygulaması gereken adalar, mahalleler şu anda tespit edilmiş durumdadır. 3 ana mahalle kendi kentsel dönüşümünü sağlayacak noktada, değerde ve niteliktedir. Adalet Mahallesi'nde mecliste aldığımız karar neticesinde kentsel dönüşüm burada başladı. İlçelerde kentsel dönüşüm alanında çok az bir yapı stokumuz var. Tüm Samsun bir tek Türkiye'ye örnek olmakla değil, dünyadaki şehirlere örnek olma noktasında çok önemli bir mesafe kat etme aşamasındadır. 31 Mart'ta yeni bir atılma, yeni bir heyecana bütün Samsun şahitlik edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardında 42 gündem maddesi oy birliği ile oylanarak ilgili komisyonlara havale edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Mustafa Demir, Samsun, Deprem, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun'da kentsel dönüşüm için imar planı onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhanlılarla Buluştu
    17:10 Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhanlılarla Buluştu

    Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve çözüm yollarını konuştu. Toplantıya katılan diğer parti temsilcileri de değişim isteğini vurguladılar.

  • Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli gözaltına alındı
    17:07 Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli gözaltına alındı

    Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, eroin, esrar, kaçak sigara, elektronik sigara, içki, cep telefonu ve sahte para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

  • İzmir'deki Faylar Hakkında Uyarı: 7 ve Üzeri Deprem Üretebilirler
    17:05 İzmir'deki Faylar Hakkında Uyarı: 7 ve Üzeri Deprem Üretebilirler

    İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Görür, bu fayların özelliklerinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, İzmir'in depreme dirençli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de depreme karşı dirençli kent çalışmaları kapsamında Bayraklı ve Bornova'da yapı envanteri çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

  • Meral Akşener, Çubuk ve Pursaklar'da esnaf ziyaretinde bulundu
    17:05 Meral Akşener, Çubuk ve Pursaklar'da esnaf ziyaretinde bulundu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, belediye başkan adaylarına destek istedi. Akşener, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi ve oy istedi.

  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, müzakerelerde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talep etti
    17:03 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, müzakerelerde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talep etti

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. Görüşmede Tatar, müzakerelere başlanacaksa egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebinin mutlak surette tanınması gerektiğini belirtti. Tatar, Türk tarafının her anlaşmaya olumlu yaklaştığını ancak Annan Planı Referandumu'na rağmen ambargo ve engellemelerle karşılaştığını ifade etti.

  • Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheliye adli işlem yapıldı
    17:01 Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheliye adli işlem yapıldı

    Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli işlem uygulanırken, bir şüpheli ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.

  • Narkoçelik-6 Operasyonunda 654 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
    17:00 Narkoçelik-6 Operasyonunda 654 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-6' operasyonlarında 654 kilogram uyuşturucu madde ve 796 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 245 şüphelinin de yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda çeşitli illerde yerel suç örgütleri çökertildi ve birçok sokak satıcısı yakalandı.


16:30 Tuzla’da dev fabrika alev alev yanıyor Tuzla'da dev fabrika alev alev yanıyor
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
16:57 Benzerliğin de bu kadarı Oscar’a katılan Lily Gladstone’u görenler Gupse Özay zannetti Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
15:02 Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü ’heimlich manevrası’ ile kurtardı Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü 'heimlich manevrası' ile kurtardı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
13:44 AK Partili çobandan Turgut Altınok’a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız
13:41 Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas dizisine dahil oluyor Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas dizisine dahil oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 17:13:44. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da kentsel dönüşüm için imar planı onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement