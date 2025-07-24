Samsun\'da Üniversite ve Şehir İşbirliği Görüşüldü

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette üniversitenin devam eden projeleri, şehir-üniversite iş birliği, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve Samsun'un yükseköğretim vizyonu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, OMÜ'nün yürüttüğü bilimsel ve akademik faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Ziyarette AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de yer aldı. - SAMSUN