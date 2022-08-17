AK Partililere espri yapan Ümit Özdağ, "Gelin sizi üye yapalım" teklifine cevap verdi: Suriyelileri toplayacaksanız imza verelim - Son Dakika
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AK Partililere espri yapan Ümit Özdağ, "Gelin sizi üye yapalım" teklifine cevap verdi: Suriyelileri toplayacaksanız imza verelim

17.08.2022 18:55

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Samsun'da gerçekleştirdiği esnaf ziyareti esnasında AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı'nın standına uğrayarak "Arkadaşlar nasılsınız. Duydum ki Suriyelileri yollamak için imza topluyormuşsunuz." diyerek espri yaptı. Stanttaki Ak Partililer, "Sizi üye yapalım. Şu anda Suriyeliler peyderpey gidiyorlar zaten. Sizlere çay ısmarlayalım" sözlerini söylerken Özdağ ise "Suriyelileri toplayacaksanız imza verelim" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'da esnaf ziyaretinde bulundu. Özdağ, meydana geldiğinde AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı'nın standını gördü.

"SURİYELİLERİ TOPLAYACAKSANIZ İMZA VERELİM"

Buradaki görevlilere selam veren Özdağ, "Arkadaşlar nasılsınız. Duydum ki Suriyelileri yollamak için imza topluyormuşsunuz. Suriyelileri toplayacaksanız imza verelim" diyerek espri yaptı.

AK Parti'lilerden Ümit Özdağ'a: 'Sizi üye yapalım'

AK PARTİLİLERDEN "SİZİ ÜYE YAPALIM" TEKLİFİ

Özdağ'a cevap veren AK Parti'liler ise, "Standımıza hoş geldiniz. Sizi üye yapalım. Şu anda Suriyeliler peyderpey gidiyorlar zaten. 600 bin gitti, 400 bin Suriyeli de yılbaşına kadar gidecekler. Misafir olarak geldiler ve gidecekler. Sizlere çay ısmarlayalım" şeklinde cevap verdi.

KUŞ YEMİNİ DAĞITMASINI İSTEDİĞİ ÇOCUK SURİYELİ ÇIKTI

Esnaf ziyareti sırasında bir esnafın, "Başkanım, bu yemden almazsanız başkan olamazsınız" sözü üzerine geri dönen ve 10 TL'lik kuş yemi satın alan Ümit Özdağ, ardından yemi dağıtmak üzere meydanda gördüğü 3 yaşındaki çocuğa verdi. Çocuğun Suriyeli olduğunu daha sonra anlayan Özdağ, işaretlerle yemi kuşlara vermesini anlatmaya çalıştı.

AK Parti'lilerden Ümit Özdağ'a: 'Sizi üye yapalım'

"BURADA OLDUKLARI SÜRECE ONLARA KÖTÜ DAVRANMAYACAĞIZ"

Yol boyunca gördüğü herkese "Sığınmacıları gönderecek miyiz?" şeklinde soru soran Özdağ, başkan olmak için yem dağıttırdığı çocuğun Suriyeli çıkması üzerine yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yaşayan hiçbir sığınmacının kötü muamele görmesini istemiyoruz. Vatanlarına dönmelerini istiyoruz. Ülkemizde oldukları sürede güven içerisinde olmalılar. Kendilerine yönelik fiziksel bir saldırı olmamalı çünkü burası Türkiye. Buraya gelenler Türkiye Cumhuriyeti sağladığı güvenlik içerisinde hayatını geçirmeli ama sonunda vatanına dönmeli. Bu süre içerisinde tabii ki karşılaştığımız insana olumsuz bir tavır sergilemeyeceğiz. Karşımızda neticede bir anne ve 3 yaşındaki çocuğu vardı. Biz onların kendi vatanlarında yaşamalarını istiyoruz. Dönmeleri için de her türlü tedbiri alacağız. Burada oldukları sürece de onlara kötü davranmayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özdağ'ın Samsun'daki Zafer Partisi İl Binası'nın üst katında Iraklı Dr. Mustafa Alhamidi tarafından muayene olarak kiralanması da dikkat çekti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Samsun'da ziyaretlerde bulundu Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Samsun'da ziyaretlerde bulundu AK Parti'lilerden Ümit Özdağ'a: 'Sizi üye yapalım' AK Parti'lilerden Ümit Özdağ'a: 'Sizi üye yapalım'
Kaynak: İHA

Ümit Özdağ, AK Parti, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partililere espri yapan Ümit Özdağ, 'Gelin sizi üye yapalım' teklifine cevap verdi: Suriyelileri toplayacaksanız imza verelim - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partililere espri yapan Ümit Özdağ, "Gelin sizi üye yapalım" teklifine cevap verdi: Suriyelileri toplayacaksanız imza verelim - Son Dakika
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