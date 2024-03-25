Samsun Meclisi 10 Milyon Euroluk Krediye Onay Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Samsun Meclisi 10 Milyon Euroluk Krediye Onay Verdi

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, Dünya Bankası'ndan 10 milyon euro faizsiz kredi kullanma teklifini kabul etti. Kredi ile alınacak iş makineleri, büyükşehir belediyelerinin envanterinde bile bulunmayan türden.

25.03.2024 17:37  Güncelleme: 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun meclisi olağanüstü toplandı: 10 milyon euroluk krediye onay

SAMSUN - Olağanüstü toplanan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, Dünya Bankası'ndan 10 milyon euro faizsiz kredi kullanma teklifini kabul etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağanüstü Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Olağanüstü toplantıda ilk önce ' Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi'nde kullanılacak 10 milyon euroluk kredi için yetki verilmesi teklifi ile Adli Tıp Binası olarak kullanılmak üzere Aile Yaşam Merkezi'nin tahsis edilmesi teklifi gündeme alındı. Gündeme alınan maddelerin görüşülmesi için meclise ara verildi.

Komisyon toplantısının ardından görüşülen maddeler tekrar karara bağlanmak için meclise havale edildi. Başkan Mustafa Demir, İller Bankası'nda yarın yapılacak toplantı öncesi meclis kararı almaları gerektiği için olağanüstü toplandıklarını ifade ederek gündem maddeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Dünya Bankası'ndan 10 milyon euro faizsiz olarak İller Bankası'ndan kullanılacak"

Kullanacakları 10 milyon euro kredi ile alacakları makinelerin bazı büyükşehir belediyelerinin envanterinde bile olmadığını ifade eden Başkan Demir, "Alacağımız karar yarın İller Bankası'nın yönetiminde görüşülecek. Bugün meclis kararı gerekiyor. Bu kredi, başka yerlere verilen kredinin 2 katı. Sebebi, şartlarının çok uygun olması. Bu kredi, Dünya Bankası'ndan faizsiz olarak İller Bankası'ndan kullanılacak. Kredi ile 2 adet üzeri komple kanal temizleme aracı, 1 adet sal kasa, 1 adet tam donanımlı itfaiye aracı, 5 adet değişik çaplarda mini yükleyici, 1 adet 155'lik paletli dozer, 3 adet hidromek, 4 adet damperli greyder, 2 adet paletli ekskavatör, 2 adet 500'lük büyük ekskavatör, 3 adet 310'luk paletli ekskavatör, 3 adet lastikli ekskavatör, 3 adet 140'lık paletli ekskavatör, 3 adet 230'luk paletli ekskavatör, 4 adet lastikli yükleyici, 1 adet çatallı ve kovalı lastikli yükleyici ve 1 adet 963'lük paletli yükleyici alacağız. Saydığım 39 adet iş makinesi. Şu anda bu kadar makinesi olmayan büyükşehir belediyesi vardır. 1 kalemde bu kadar makine alacağız" dedi.

"2 yıllığına Adli Tıp'a tahsis ettiğimiz bina sonrasında Aile Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek"

Adli Tıp binasının yapımı tamamlandıktan sonra Tepecik Mahallesi'ndeki binanın yapılma amacında olduğu gibi Aile Yaşam Merkezi olarak hizmet vermeye devam edeceğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Aile Yaşam Merkezi olarak yaptığımız binayı Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı adına tahsis ediyoruz. Atamalar yapıldı. 60'a yakın kişi atandı. Bayramdan sonra göreve fiili olarak başlayacaklar. Bölgesel olarak adli tıpa kavuştuk. Aynı zamanda Adli Tıp Kurumu'nun bölge merkezi inşası için de Adalet Bakanlığı ihalesini yaptı. Cezaevi yolunda sağdaki yapının zemin katının kalıpları bitmek üzere. Alt katlar bitti, zemin katının da yılsonuna kadar tamamlanacak. Tamamlandığında Adli Tıp kendi yerine taşınacak. Bugün 2 yıllığına bedelsiz tahsis etiğimiz bina, o bölgede Aile Yaşam Merkezi olarak çok fonksiyonlu olarak hizmet verecek" diye konuştu.

Yeni OSB ve Bayraktepe Milli Tabiat Parkı

Toplantıda Yeni OSB ve Bayraktepe Milli Tabiat Parkı ile ilgili de bilgi veren Mustafa Demir, "Yeni OSB'nin altyapısı için ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Oranın altyapısını yol, su yağmur suyu, kanalizasyon ve gri suyu Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. İhaleye oranla 3'te 1 daha az maliyetle. Belediyenin gücünün şehir için ne kadar önemli olduğu da bir kez daha anlaşılıyor. Yine Havza OSB' de SASKİ içme suyu çalışmalarını tamamlamak üzere. Bayraktepe'de çalışmalara başladık. Oradaki çalışmayı proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün denetiminde belediye olarak biz yapacağız. Teraslama ile tam bir rekreasyon alanı olacak. Yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait belediyemizin uhdesinde değerlendirilecek. Bu çok önemli ve tarihi bir çalışma. İnşallah oradaki tehlikeden de insanlarımızı kurtarmış olacağız" şeklinde konuştu.

Meclisteki son toplantısını bugün yaptıklarına dikkat çeken Demir, ayrıca şunları söyledi:

"Bugün son toplantımızı yaptık. Çok örnek bir dönem yaşadık. Dünyada bile yerel yönetimlerde böyle bir sıçrama yaşayan başka bir belediye yoktur. Samsun dünya çapında en mutlu insanların yaşadığı şehir olma yolunda ilerleyecek. Yatay mimari, botanik bahçe içinde bir şehir. Bu yapılanlar sayesinde bu yöne doğru yürüyecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Gündem maddelerinin görüşüp karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: İHA

Dünya Bankası, Samsun, Dünya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun Meclisi 10 Milyon Euroluk Krediye Onay Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Giresun'u ziyaret etti
    18:59 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Giresun'u ziyaret etti

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Giresun'u ziyaret etti. Babacan, Piraziz ve Bulancak ilçeleri ile Giresun kent merkezinde caddelerde gezerek vatandaşları selamladı. Giresun programının ardından Babacan, Trabzon'a hareket etti.

  • İmamoğlu: Ankara'dan İstanbul'a 17 bakanın gelmesi acemi rakibimizi zayıf gördüklerini gösteriyor
    18:57 İmamoğlu: Ankara'dan İstanbul'a 17 bakanın gelmesi acemi rakibimizi zayıf gördüklerini gösteriyor

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’daki halk buluşmasında; “Ankara’dan İstanbul’da kabine niye toplandı, anlayan var mı? Az değil, 17 kişi. 17 bakanın buraya gelmesinin şöyle bir tarafı var. Demek ki, dersine çalışmayan acemi rakibimizi o kadar zayıf görmüşler ki, ‘Hep beraber toplanalım, gidelim, yardımcı olalım’ demişler” dedi.

  • Bakan Yumaklı, Ankara'da tohum dağıtım törenine katıldı
    18:54 Bakan Yumaklı, Ankara'da tohum dağıtım törenine katıldı

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere baklagillerden nohut dağıtıldı. Bakan Yumaklı, Ankara'nın tarım potansiyelini vurgulayarak, tarım projeleriyle desteklerin sağlandığını belirtti. Üretimde artışın önemine değinen Bakan Yumaklı, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti ve çiftçilere tohum dağıttı.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: İşsizlik Rakamları Azaldı
    18:52 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: İşsizlik Rakamları Azaldı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik rakamlarının bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldığını söyledi. Bakan Işıkhan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti ve ekonominin istikrarla büyüdüğünü vurguladı. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla yeni hedefler ve vizyonlar belirlendiğini ifade etti.

  • YMP İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, YRP İstanbul mitingine katıldı
    18:46 YMP İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, YRP İstanbul mitingine katıldı

    Yerli ve Milli Parti (YMP) İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, İl Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Meriç Koç ile birlikte Yeniden Refah Partisinin (YRP) İstanbul mitingine katıldı. İki parti arasındaki ittifak sürecinin siyasi arenadaki dengeyi etkileyecek önemli bir adım olduğu belirtilirken, bu katılımın dayanışma ve ortak amaçlar doğrultusunda birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.


18:25 İnternet üzerinden bebek satışı skandalı Bakanlık harekete geçti İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti
17:42 BM Güvenlik Konseyi’nde, Gazze’de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:20 Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 19:03:39. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Meclisi 10 Milyon Euroluk Krediye Onay Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement