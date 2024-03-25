Samsun Meclisi 10 Milyon Euroluk Krediye Onay Verdi

Politika

Samsun meclisi olağanüstü toplandı: 10 milyon euroluk krediye onay

SAMSUN - Olağanüstü toplanan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, Dünya Bankası'ndan 10 milyon euro faizsiz kredi kullanma teklifini kabul etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağanüstü Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Olağanüstü toplantıda ilk önce ' Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi'nde kullanılacak 10 milyon euroluk kredi için yetki verilmesi teklifi ile Adli Tıp Binası olarak kullanılmak üzere Aile Yaşam Merkezi'nin tahsis edilmesi teklifi gündeme alındı. Gündeme alınan maddelerin görüşülmesi için meclise ara verildi.

Komisyon toplantısının ardından görüşülen maddeler tekrar karara bağlanmak için meclise havale edildi. Başkan Mustafa Demir, İller Bankası'nda yarın yapılacak toplantı öncesi meclis kararı almaları gerektiği için olağanüstü toplandıklarını ifade ederek gündem maddeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Dünya Bankası'ndan 10 milyon euro faizsiz olarak İller Bankası'ndan kullanılacak"

Kullanacakları 10 milyon euro kredi ile alacakları makinelerin bazı büyükşehir belediyelerinin envanterinde bile olmadığını ifade eden Başkan Demir, "Alacağımız karar yarın İller Bankası'nın yönetiminde görüşülecek. Bugün meclis kararı gerekiyor. Bu kredi, başka yerlere verilen kredinin 2 katı. Sebebi, şartlarının çok uygun olması. Bu kredi, Dünya Bankası'ndan faizsiz olarak İller Bankası'ndan kullanılacak. Kredi ile 2 adet üzeri komple kanal temizleme aracı, 1 adet sal kasa, 1 adet tam donanımlı itfaiye aracı, 5 adet değişik çaplarda mini yükleyici, 1 adet 155'lik paletli dozer, 3 adet hidromek, 4 adet damperli greyder, 2 adet paletli ekskavatör, 2 adet 500'lük büyük ekskavatör, 3 adet 310'luk paletli ekskavatör, 3 adet lastikli ekskavatör, 3 adet 140'lık paletli ekskavatör, 3 adet 230'luk paletli ekskavatör, 4 adet lastikli yükleyici, 1 adet çatallı ve kovalı lastikli yükleyici ve 1 adet 963'lük paletli yükleyici alacağız. Saydığım 39 adet iş makinesi. Şu anda bu kadar makinesi olmayan büyükşehir belediyesi vardır. 1 kalemde bu kadar makine alacağız" dedi.

"2 yıllığına Adli Tıp'a tahsis ettiğimiz bina sonrasında Aile Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek"

Adli Tıp binasının yapımı tamamlandıktan sonra Tepecik Mahallesi'ndeki binanın yapılma amacında olduğu gibi Aile Yaşam Merkezi olarak hizmet vermeye devam edeceğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Aile Yaşam Merkezi olarak yaptığımız binayı Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı adına tahsis ediyoruz. Atamalar yapıldı. 60'a yakın kişi atandı. Bayramdan sonra göreve fiili olarak başlayacaklar. Bölgesel olarak adli tıpa kavuştuk. Aynı zamanda Adli Tıp Kurumu'nun bölge merkezi inşası için de Adalet Bakanlığı ihalesini yaptı. Cezaevi yolunda sağdaki yapının zemin katının kalıpları bitmek üzere. Alt katlar bitti, zemin katının da yılsonuna kadar tamamlanacak. Tamamlandığında Adli Tıp kendi yerine taşınacak. Bugün 2 yıllığına bedelsiz tahsis etiğimiz bina, o bölgede Aile Yaşam Merkezi olarak çok fonksiyonlu olarak hizmet verecek" diye konuştu.

Yeni OSB ve Bayraktepe Milli Tabiat Parkı

Toplantıda Yeni OSB ve Bayraktepe Milli Tabiat Parkı ile ilgili de bilgi veren Mustafa Demir, "Yeni OSB'nin altyapısı için ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Oranın altyapısını yol, su yağmur suyu, kanalizasyon ve gri suyu Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. İhaleye oranla 3'te 1 daha az maliyetle. Belediyenin gücünün şehir için ne kadar önemli olduğu da bir kez daha anlaşılıyor. Yine Havza OSB' de SASKİ içme suyu çalışmalarını tamamlamak üzere. Bayraktepe'de çalışmalara başladık. Oradaki çalışmayı proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün denetiminde belediye olarak biz yapacağız. Teraslama ile tam bir rekreasyon alanı olacak. Yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait belediyemizin uhdesinde değerlendirilecek. Bu çok önemli ve tarihi bir çalışma. İnşallah oradaki tehlikeden de insanlarımızı kurtarmış olacağız" şeklinde konuştu.

Meclisteki son toplantısını bugün yaptıklarına dikkat çeken Demir, ayrıca şunları söyledi:

"Bugün son toplantımızı yaptık. Çok örnek bir dönem yaşadık. Dünyada bile yerel yönetimlerde böyle bir sıçrama yaşayan başka bir belediye yoktur. Samsun dünya çapında en mutlu insanların yaşadığı şehir olma yolunda ilerleyecek. Yatay mimari, botanik bahçe içinde bir şehir. Bu yapılanlar sayesinde bu yöne doğru yürüyecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Gündem maddelerinin görüşüp karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.