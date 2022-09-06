Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Aksaray Valiliğini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Aksaray Valiliğini ziyaret etti Açıklaması

06.09.2022 13:59
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Aksaray Valiliğini ziyaret etti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yaptıkları ziyaretlerde şehirlerin sanayi yapısının hangi noktalara geldiğini öğreneceklerini belirterek "Üniversitelerle sanayicilerimizin ilişkilerini, yöneticilerimiz ve milletvekilleriyle değerlendirip bölgenin sanayisinin ve iş...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yaptıkları ziyaretlerde şehirlerin sanayi yapısının hangi noktalara geldiğini öğreneceklerini belirterek "Üniversitelerle sanayicilerimizin ilişkilerini, yöneticilerimiz ve milletvekilleriyle değerlendirip bölgenin sanayisinin ve iş dünyasının gelişmesine katkıda bulunmaya gayret edeceğiz" dedi.

Büyükdede, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Aksaray'ı ziyaret ettiklerini söyledi. Bakanlık olarak tüm şehirleri sırayla gezeceklerini aktaran Büyükdede, şöyle konuştu:

"Bu ziyaretlerde şehirlerimizin sanayi yapısının hangi noktalara geldiğini öğreneceğiz. Üniversitelerle sanayicilerimizin ilişkilerini, yöneticilerimiz ve milletvekilleriyle değerlendirip bölgenin sanayisinin ve iş dünyasının gelişmesine katkıda bulunmaya gayret edeceğiz. Bölgelerdeki üniversitelerimizin gelişmesini, Ar-Ge merkezlerinin gelişmesini, sanayi ile üniversite ilişkilerinin gelişmesini bu vesileyle değerlendirme fırsatımız oluyor."

Büyükdede, bu ziyaretlerle kentlerdeki sivil toplum kuruluşları, yöneticiler ve idarecilerle bir araya geldiklerini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirleri değerlendirme fırsatı bulduklarına da değinen Büyükdede, "Yapacağımız toplantılarla Aksaray'ı Bakanlık olarak değerlendireceğiz. Yeni yapılacak sanayi alanları ne olmalı, nasıl sanayimizi geliştirmeliyiz, bunları belirlemek ve değerlendirme fırsatımız olacak." diye konuştu.

Büyükdede'ye, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Aylin Nazlıaka: Aksaray Kaderine Terk Edilmiş Bir Kent Konumunda. Biz Bunu Kabul Etmiyoruz Aylin Nazlıaka: Aksaray Kaderine Terk Edilmiş Bir Kent Konumunda. Biz Bunu Kabul Etmiyoruz CHP'li Nazlıaka, Aksaray'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti CHP'li Nazlıaka, Aksaray'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti
Kaynak: AA

Hamza Aydoğdu, Aksaray, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Aksaray Valiliğini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:40 Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:00:50. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Aksaray Valiliğini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement