Bakan Kacır: Terörün bitmesiyle yeni kalkınma dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin terörün gündemden tamamen çıkarılmasıyla yeni bir kalkınma dönemine gireceğini belirterek, Kütahya'nın sanayi potansiyelini özellikle otomotiv, savunma ve havacılık sektörlerinde daha ileri taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Bakan Kacır, AK Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Kacır, Türkiye'nin tarihi açıdan önemli bir eşikten geçtiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinin yeni bir aşamaya geldiğini dile getirdi.

Terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının, ülkenin kalkınma hedefleri açısından yeni imkanlar oluşturacağını belirten Kacır, "Bu süreç, yani terörün gündemimizden tümüyle çıkması, inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tüm şehirlerinde, tüm bölgelerinde yepyeni bir kalkınma seferberliğinin başlamasının önünü açacak." dedi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın tarih boyunca zorlu bir bölge olduğunu vurgulayan Kacır, farklı güçlerin bu coğrafya üzerinde çeşitli hesaplarının bulunduğunu söyledi.

Anadolu'nun güven, refah ve istikrar adası olarak korunması ve geleceğe taşınması için büyük bir gayret içerisinde olduklarını dile getiren Kacır, Türkiye'nin attığı adımların bölgedeki hesapları bozmayı amaçladığını ifade etti.

"Hesapları boza boza bugünlere geldik"

Bakan Kacır, Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısında attığı adımlara değinerek, Suriye'nin parçalanmasına izin vermediklerini söyledi.

Karabağ'daki yaklaşık 30 yıllık işgalin sona erdirilmesinde Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer aldığını belirten Kacır, Libya'nın parçalanmasına yönelik girişimlere de izin vermediklerini ifade etti.

Kacır, "Birilerinin ne hesapları vardı biliyorsunuz. Suriye'yi paramparça etmek istiyorlardı. Hamdolsun izin vermedik. 30 yıla yakın Karabağ'da işgal devam ediyordu. Can Azerbaycan'ın yanında olduk, işgali sonlandırdık. Libya'yı paramparça edeceklerdi. Libya Akdeniz'in önemli bir ülkesiydi. İzin vermedik ve hamdolsun şimdi Libya'da yeni bir dönem başlıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını da güçlü şekilde koruduğunu belirten Kacır, "Mavi Vatan" vurgusu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de güçlü şekilde sahip çıkmaya ve destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Kacır, Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısında kendi milli menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

"Günlük hesapların değil, asırlık hedeflerin peşindeyiz"

Türkiye'nin büyük bir devlet ve millet olduğunu dile getiren Bakan Kacır, ülkenin hedeflerinin kısa vadeli siyasi hesaplarla sınırlı olamayacağını söyledi.

Kacır, "Biz büyük Türkiye'yiz. Büyük Türk milletiyiz. Bizim hesabımız günlük hesap olamaz. Biz uzun vadeli işlerin, asırlık hedeflerin peşinden gitmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde atılan adımların Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına inandığını belirten Kacır, Türkiye'nin teknoloji ve sanayi alanındaki hamlelerin de aynı anlayışla sürdürüleceğini söyledi.

Kacır, Türkiye'nin bir yandan Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğini, diğer yandan Yerel Kalkınma Hamlesi ile ülkenin tamamında kalkınmanın hızlandırılacağını belirtti.

Doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'nin 7 bölgesindeki 81 ilin kalkınma sürecine dahil edileceğini ifade eden Kacır, yerel üretim ve girişimcilik kapasitesinin artırılacağını söyledi.

Kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kacır, gençlere yönelik istihdam ve girişimcilik imkanlarının da artırılacağını kaydetti.

Kacır, "Bir yandan Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Bir yandan Yerel Kalkınma Hamlesi'yle doğudan batıya, kuzeyden güneye, yedi bölgede 81 şehrimizin tümünde kalkınmayı hızlandıracağız. Kadın girişimcilerimizin, kadın kooperatiflerimizin yanında olacağız. Genç kardeşlerimize yeni istihdam ve girişimcilik fırsatları sunmayı sürdüreceğiz." dedi.

"2028 seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağız"

Konuşmasında yaklaşan siyasi süreçlere de değinen Bakan Mehmet Fatih Kacır, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğini ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın 2028 seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağını savunan Kacır, sonraki yerel seçimlerde de Türkiye'nin dört bir yanında belediyeleri yeniden Cumhur İttifakı'na kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu süreçte birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kacır, ülkeye hizmet etmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

Kacır, "Bu süreçte bu ülkeyi seven, ilçesi için, şehri için, ülkesi için çalışmak üzere yola çıkmış ve daha fazla hizmet edebilmek, daha fazla eser, daha fazla proje üretebilmek için gayret gösteren herkese kapımızı, kollarımızı sonuna kadar açacağız." ifadelerini kullandı.

Tavşanlı ve Domaniç belediye başkanlarına selam

Kacır, konuşmasında AK Parti'ye katılan Tavşanlı ve Domaniç belediye başkanlarına da değinerek kendilerine "hoş geldiniz" dedi. Türkiye'nin iç cephesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kacır, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. "İç cephemizi güçlendireceğiz. Hiç kimseye bu ülkenin üzerinde hesap yapma, oyun kurma fırsatı asla tanımayacağız" diyen Kacır, Türkiye'nin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için kararlı şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kütahya'nın sanayisine otomotiv, savunma ve havacılık hedefi

Kütahya'nın sanayi potansiyeline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kacır, kentin özellikle seramik sektöründe Türkiye açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Kütahya'nın "seramiğin şehri" olduğunu ifade eden Kacır, Türkiye'nin seramik sektöründe 2 milyar dolardan fazla üretim değerine ve 1,3 milyar dolardan fazla ihracata sahip olduğunu belirtti.

Seramik karo üretiminde Türkiye'nin Avrupa'nın üçüncü büyük ihracatçısı olduğunu aktaran Kacır, seramik sağlık gereçlerinde ise Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük ihracatçı ülkesi konumunda bulunduğunu söyledi.

Kacır, Kütahya'nın geleneksel sektörlerinin geliştirilmeye devam edileceğini belirterek, kentin sanayi yapısının yeni sektörlerle çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların da artırılacağını ifade etti.

Bu kapsamda otomotiv, savunma ve havacılık sektörlerini özellikle vurgulayan Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Elbette bu sektörümüzü ve geleneksel diğer sektörlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz ama otomotiv ve savunma ve havacılık alanına inşallah Kütahya sanayini daha hızlı taşıyabilmek için de gayretlerimizi arttıracağız" dedi.

"Kütahya kalkınmada öncü şehirlerden biri olacak"

Kütahya'nın sahip olduğu sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve insan kaynağıyla Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda daha güçlü bir konuma gelebileceğini belirten Kacır, kentte yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Kütahya'nın aynı zamanda milli mücadele ve zafer tarihi açısından önemli bir şehir olduğunu dile getiren Kacır, kentin Türkiye'nin kalkınma hedeflerinde de öncü şehirler arasında yer almasını istediklerini belirtti.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Bu güzel şehir, zaferin şehri her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Burası vatansever insanların, bayrağına, vatanına, milletine aşık insanların şehri. Bize düşen de Kütahyalı hemşerilerimizin her daim yanında olmak ve Kütahya'nın Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna öncülük eden şehirler arasında olabilmesi adına bu projeleri peşi sıra hayata geçirmeyi sürdürebilmek" diye konuştu.