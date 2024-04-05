Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Türkiye'nin ilk astronotu Ankara Üniversitesi'nde Gençlik Buluşması'na katıldı - Son Dakika
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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Türkiye'nin ilk astronotu Ankara Üniversitesi'nde Gençlik Buluşması'na katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Türkiye\'nin ilk astronotu Ankara Üniversitesi\'nde Gençlik Buluşması\'na katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. Bakan Kacır, Türk gençliğinin önünü açmak için çalıştıklarını belirtirken, Alper Gezeravcı Yerleşkesi'nin açılışı da gerçekleştirildi.

05.04.2024 13:40  Güncelleme: 13:42
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ankara Üniversitesi'nin düzenlediği Alper Gezeravcı Yerleşkesi açılışı ve Gençlik Buluşması'na katıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

"En önemli ödevimizin Türk gençliğinin önünü açmak olduğunu düşünüyoruz"

Cumhuriyet döneminde sanayileşme tarihinin kesintiye uğratılmış hikayelere sahne olduğunu belirten Bakan Kacır, "2000'li yıllarda Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa, onları yerli ve milli olarak geliştirip üreteceğiz, kendi öz evlatlarımızın alın terine güveneceğiz ve onların önlerindeki engelleri kaldıracağız dedikten sonra sizler gibi gencecik insanlar Türkiye'de Bayraktar, ANKA, Akıncı, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, GÖKBEY, Kızılelma ve KAAN ile Türk'ün imzasını gökyüzüne attı. Demek ki bizim evlatlarımız dünyada başka milletlerden geri kalır işler yapmıyormuş. Yeter ki biz onların önlerindeki engelleri kaldıralım, devletin güçlü iradesi onların yanında olsun. Bu anlayışla Türk gençliğinin yapacak çok işi var. En önemli ödevimizin Türk gençliğinin önünü açmak olduğunu düşünüyoruz. Bunu sadece savunma sanayiinde ya da havacılıkta değil, sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından astronot Gezeravcı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar sahneye gelerek, Alper Gezeravcı Yerleşkesi'nin açılışı için kurdele kesti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Türkiye'nin ilk astronotu Ankara Üniversitesi'nde Gençlik Buluşması'na katıldı - Son Dakika

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