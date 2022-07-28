SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivalindeki sözleri üzerine açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel 'e tepki göstererek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden faydalanmak için gençlerin bir 'dayı'ya ihtiyacı yoktur" dedi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Varank, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Varank'tan CHP'li Özel'e tepki: Gençlerin 'dayı'ya ihtiyacı yok - Son Dakika

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