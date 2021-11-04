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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li İslam'a FETÖ tepkisi: "Ben ailemden şehit verdim" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li İslam'a FETÖ tepkisi: "Ben ailemden şehit verdim"

04.11.2021 01:33
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li İslam'a FETÖ tepkisi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın "FETÖ'nün hesabını ver" sözlerine karşılık, "Sen ver FETÖ'nün hesabını. Ben ailemden şehit verdim." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın "FETÖ'nün hesabını ver" sözlerine karşılık, "Sen ver FETÖ'nün hesabını. Ben ailemden şehit verdim." dedi.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bir diktatörün ölümünü konu alan "Viva Zapata" adlı filmin kesitlerinden örnek vermesine tepki gösterdi.

Şener'in konuşmasında "AK Parti milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutsallaştırdıklarını ifade ettiğini" anımsatan Varank, şunları söyledi:

"Çok çirkin kampanyanın döndüğü şu iki günde Cumhurbaşkanımızla ilgili çok çirkin hashtaglar açıldı. Öldüğüyle ilgili ifadeler kullanıldı, hasta olduğuyla ilgili ifadeler kullanıldı. Sayın Abdüllatif Şener, böyle bir ortamda Viva Zapata diye bir filmden bahsetti ve oradaki karakterin kasabanın ortasında öldürülmesinden bahsetti. Sayın Şener'in bu ifadesinin açıkçası özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir arasındaki hikayeyi hatırlasaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı."

Bakan Varank'ın sözlerine bazı CHP milletvekilleri, "Bizim değerlerimiz derken CHP'yi ne olarak nitelendiriyorsunuz?" deyip masalara vurarak tepki gösterdi.

Bunun üzerine Bakan Varank, "Sayın Şener bizim medeniyet değerlerimize uzaklaşmış, bunu söylüyorum. Biz Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Onun bu ülke için harcadığı emeğin farkındayız ve bütün çalışmalarımızda onu anıyoruz. Kendisi CHP'de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim." diye konuştu.

Tepkilerini tekrar masalara vurarak devam ettiren CHP'li milletvekilleri bu defa da Bakan Varank'ın konuşma yaptığı masanın önüne giderek, Varank'tan özür dilemesini talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, "Sen FETÖ'nün hesabını ver" demesi üzerine de Varank, "Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kargaşa, AK Parti milletvekillerinin araya girmesiyle bir süre daha devam etti. Tartışmalar sonrası CHP'li milletvekillerinin yerine oturmasıyla görüşmelere kaldığı yerden devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi, İslam, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li İslam'a FETÖ tepkisi: 'Ben ailemden şehit verdim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li İslam'a FETÖ tepkisi: "Ben ailemden şehit verdim" - Son Dakika
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